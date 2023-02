Ooredoo Qatar und P.I. Works gewährleisten erstklassige Leistung des Mobilfunknetzes während der 5G-gestützten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™

Durch den Einsatz des automatisierten Echtzeit-Moduls von P.I. Works zur Steuerung von Sonderveranstaltungen konnte der Betreiber in Katar während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ eine maximale Qualität der Mobilfunkdienste erreichen

DOHA, Katar, 21. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Ooredoo Qatar, der größte Mobilfunkbetreiber des Landes, und P.I. Works haben den Einsatz des Echtzeit-Moduls für Special Event Handling (SEH) von P.I. Works während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ erfolgreich abgeschlossen. Die Weltmeisterschaft, die zwischen dem 20. November und dem 18. Dezember stattfand, wurde von über 3 Millionen Menschen besucht und ist die erste FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™, die durch 5G-Technologie unterstützt wird. Dies steigerte die Komplexität der Netzwerkverwaltung während der Spiele und erforderte eine erhebliche Leistungssteigerung des Netzwerks.

Ooredoo Qatar and P.I. Works Partnership

Zur Bereitstellung einer ausgezeichneten mobilen Servicequalität im bestehenden 5G-Netz von Ooredoo Qatar war eine Echtzeit- und automatisierte Netzoptimierung unerlässlich. Die EXA- und SEH-Module von P.I. Works, die während dieser Veranstaltung zum Einsatz kamen, waren in der Lage, die Traffic-Last zu steuern und das Netzwerk in Echtzeit zu optimieren. Die KI-gestützte Automatisierungslösung EXA ermöglicht dies durch den Einsatz automatisierter Netzwerkaktionen und die intelligente Erkennung von Lastschwankungen oder Interferenzproblemen.

Das Echtzeit-Modul SEH von P.I. Works wurde während der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ für alle 64 Spiele in 8 Stadien aktiviert. Die Bereitstellung verzeichnet äußerst erfolgreiche Ergebnisse, darunter über 17.000 automatisierte Netzwerkaktionen. Dadurch konnten die Nutzererfahrungen für über 3 Millionen Teilnehmer verbessert werden.

Ooredoo Qatar wurde als offizieller Telekommunikationsbetreiber für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ in der MEA-Region ernannt und stellt für alle Lizenznehmer von Medienrechten Konnektivität für Teilnehmer und Telekommunikationsdienste zur Verfügung. Allein in den ersten 48 Spielen wurden rund 533 TB an mobilen Daten und 136 TB an WLAN-Daten im Netz von Ooredoo Qatar genutzt.

Eren Kahraman, Account Manager für Ooredoo bei P.I. Works, sagte: „Der enorme Erfolg der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ im Hinblick auf die Telekommunikation zeigt, wie effizient die Automatisierung bei der Verbesserung des mobilen Benutzererlebnisses ist, da sie Millionen von Teilnehmern eine unterbrechungsfreie Konnektivität bietet. Wir sind stolz darauf, mit Ooredoo Qatar eine noch nie da gewesene Konnektivität der Spitzenklasse ermöglicht zu haben. Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit der Ooredoo Group auch in Zukunft bei vielen weiteren Projekten, Veranstaltungen und Regionen fortzusetzen."

