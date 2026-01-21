Opaia eröffnet Angolas einziges Automobilmontagewerk

LUANDA, Angola, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Opaia, Angolas führende diversifizierte Unternehmensgruppe mit Fokus auf Wertschöpfung in ganz Afrika, freut sich, den Start von Opaia Motors bekannt zu geben – Angolas einzigem inländischen Hersteller hochwertiger, erschwinglicher Nutz- und Privatfahrzeuge sowie Busse. Die neue Industrieplattform markiert einen bedeutenden Meilenstein für den angolanischen Verkehrssektor und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der nationalen Mobilität, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zum nachhaltigen Ausbau der Produktionskapazitäten.

Der offizielle Start von Opaia Motors fand am 20. Januar in der neu in Betrieb genommenen, hochmodernen Montageanlage mit einer installierten Kapazität zur Herstellung von 22.000 Pkws und 1.000 Bussen pro Jahr in der Zona Economica Especial (ZEE) in Luanda statt. An der Zeremonie nahmen Seine Exzellenz José de Lima Massano, Staatsminister für wirtschaftliche Koordinierung, Seine Exzellenz Ricardo Viegas D'Abreu, Verkehrsminister, und Seine Exzellenz Auzílio Jacob, Gouverneur der Provinz Icolo e Bengo, teil.

An der Veranstaltung nahmen auch hochrangige Mitglieder der Nationalversammlung, der Verwaltung, in Angola stationierte Diplomaten und Vertreter der wichtigsten internationalen Partner von Opaia teil, darunter Volvo, Chery, DONGYANG, und Afreximbank. Diese starke institutionelle und internationale Präsenz unterstreicht die strategische Bedeutung von Opaia Motors, das stolz darauf ist, von der Regierung als „nationale prioritäre Organisation" für die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung Angolas anerkannt worden zu sein.

Die Anlage ist das einzige in Betrieb befindliche Fahrzeugmontagewerk in Angola und stellt einen wichtigen Schritt beim Aufbau der aufstrebenden Automobilindustrie des Landes dar. Dadurch wird das Land nicht nur seine Abhängigkeit von importierten Fahrzeugen internationaler Konkurrenten verringern, sondern gleichzeitig auch Möglichkeiten für den Export dieser Fahrzeuge schaffen, lokale Arbeitsplätze schaffen und zur Diversifizierung und zum langfristigen Wachstum der angolanischen Wirtschaft beitragen. Opaia Motors beschäftigt derzeit mehr als 1.500 junge Angolanerinnen und Angolaner und strebt eine Ausweitung auf 3.500 direkte Arbeitsplätze an, wobei der Schwerpunkt auf der technischen und beruflichen Ausbildung sowie auf der persönlichen, beruflichen und finanziellen Entwicklung der Mitarbeitenden liegt.

Opaia Motors wird eine Schlüsselrolle bei der Förderung der angolanischen Industriepolitik spielen, indem es Arbeitsplätze schafft, die Entwicklung von Fähigkeiten fördert und eine robuste, einheimische Lieferkette aufbaut, um Angolas Abhängigkeit von importierten Teilen zu verringern. Darüber hinaus wird die neue Produktionsstätte einen wesentlichen Beitrag zum Technologietransfer von internationalen Herstellern nach Angola leisten – eine Entwicklung, die notwendig ist, um die Industrialisierung Angolas wirklich voranzutreiben.

Darüber hinaus unterstützt die Markteinführung die Nachhaltigkeitsbestrebungen Angolas und ist gleichzeitig darauf ausgerichtet, dass die Fahrzeuge unter Nutzung der bestehenden Infrastruktur des Landes zuverlässig und effizient betrieben werden können. Dieser Ansatz legt den Schwerpunkt auf Langlebigkeit, geringere Wartungskosten und niedrigere Gesamtbetriebskosten sowie auf eine bahnbrechende technologiegestützte Kraftstoffeffizienz. Mit Blick auf die Zukunft hat Opaia Motors den Ehrgeiz, Elektrofahrzeuge zu produzieren, um dem angolanischen und dem regionalen Markt praktikable und erschwingliche Alternativen zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor anzubieten.

Agostinho Kapaia, Chairman und CEO der Opaia Group, sagte:

„Der Start von Opaia Motors ist ein wichtiger Meilenstein, nicht nur für die Opaia Group, sondern auch für Angola. Wir sind stolz darauf, dass wir mit den Industrie- und Nachhaltigkeitszielen des Landes Schritt halten und den Mobilitätsbedarf Angolas direkt decken können. Ich möchte den Ministern und Gouverneuren, die an der Eröffnungsfeier teilgenommen haben, sowie unseren Partnern und allen, die an diesem Meilenstein beteiligt waren, meinen Dank aussprechen.

Indem wir lokal produzierte Fahrzeuge anbieten, gehen wir direkt auf den eindeutigen Bedarf an erschwinglichen, zweckmäßigen Transportlösungen ein. Wir setzen uns dafür ein, dass angolanische Unternehmen und Familien ihren täglichen Geschäften nachgehen können. Opaia Motors wird neue qualifizierte Arbeitsplätze schaffen und eine wichtige neue Automobilzulieferkette aufbauen.

„Opaia Motors unterstreicht die Fähigkeit der Gruppe, Kapital einzusetzen und wirksame strategische Investitionen zu tätigen, die in komplexen Industriesektoren zum Tragen kommen und gleichzeitig ein weiteres Standbein neben unserem Bau-, Düngemittelproduktions-, Bergbau- und Finanzgeschäft darstellen."

