Opaia lance la seule usine d'assemblage de voitures en Angola

LUANDA, Angola, 21 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Opaia, le principal groupe diversifié de sociétés angolaises axé sur la création de valeur dans toute l'Afrique, a le plaisir d'annoncer le lancement d'Opaia Motors - le seul producteur national angolais de voitures et d'autobus commerciaux et privés qualitatifs et abordables. Cette nouvelle plateforme industrielle marque une étape importante pour le secteur des transports en Angola, en renforçant la mobilité nationale, la création d'emplois et la capacité de production à long terme.

Le lancement officiel d'Opaia Motors a eu lieu le 20 janvier sur le site d'assemblage ultramoderne nouvellement mis en service, avec une capacité installée de production de 22 000 véhicules légers et 1 000 autobus par an dans la Zona Economica Especial (ZEE) à Luanda. La cérémonie s'est déroulée en présence de Son Excellence José de Lima Massano, ministre d'État chargé de la coordination économique, de Son Excellence Ricardo Viegas D'Abreu, ministre des transports, et de Son Excellence Auzílio Jacob, gouverneur de la province d'Icolo e Bengo.

L'événement a également accueilli d'éminents membres de l'Assemblée nationale, du pouvoir exécutif, des diplomates en poste en Angola et des représentants des principaux partenaires internationaux d'Opaia, notamment Volvo, Chery, DONGYANG, et Afreximbank. Cette forte présence institutionnelle et internationale souligne l'importance stratégique d'Opaia Motors, qui est fière d'avoir été reconnue par le gouvernement comme une priorité nationale pour le développement industriel et économique de l'Angola.

Ce site est la seule usine d'assemblage de véhicules opérationnelle en Angola et constitue une étape importante dans l'établissement de l'industrie automobile en plein essor du pays. Cela permettra non seulement au pays de réduire sa dépendance à l'égard des véhicules importés de la concurrence internationale, mais aussi de créer des opportunités d'exportation de ces véhicules, de créer des emplois locaux et de contribuer à la diversification et à la croissance à long terme de l'économie angolaise. Opaia Motors emploie actuellement plus de 1 500 jeunes Angolais et vise à atteindre 3 500 emplois directs, en mettant l'accent sur les formations technique et professionnelle, ainsi que sur le développement personnel, professionnel et financier de sa main-d'œuvre.

Opaia Motors jouera un rôle clé dans la poursuite de la politique industrielle de l'Angola, en créant des emplois, en assurant le développement des compétences et en constituant une chaîne d'approvisionnement nationale solide afin de réduire la dépendance de l'Angola à l'égard des pièces importées. En outre, le nouveau centre de production jouera un rôle essentiel dans le transfert de technologie des fabricants internationaux vers l'Angola - un changement nécessaire pour véritablement revigorer l'industrialisation du pays.

En outre, le lancement soutient les ambitions de l'Angola en matière de développement durable tout en adaptant les véhicules pour qu'ils puissent fonctionner de manière fiable et efficace en utilisant les infrastructures actuelles du pays. Cette approche donne la priorité à la durabilité, à la réduction des coûts d'entretien et du coût total de possession, ainsi qu'à l'efficacité énergétique, fruit d'une technologie d'avant-garde. À l'avenir, Opaia Motors a l'ambition de produire des véhicules électriques, dans le but d'offrir aux marchés angolais et régionaux des alternatives viables et abordables aux véhicules à moteur à combustion interne.

Agostinho Kapaia, président-directeur général du groupe Opaia, a déclaré :

« Le lancement d'Opaia Motors représente une étape importante, non seulement pour le groupe Opaia, mais aussi pour l'Angola. Nous sommes fiers d'être en phase avec les objectifs industriels et de développement durable du pays et de répondre directement aux besoins de mobilité de l'Angola. Je tiens à remercier les ministres et les gouverneurs qui ont assisté à la cérémonie de lancement, ainsi que nos partenaires et toutes les personnes impliquées dans ce moment historique.

« En fournissant des véhicules produits localement, nous répondons directement au besoin manifeste de solutions de transport abordables et adaptées. Nous nous engageons à aider les entreprises et les familles angolaises à poursuivre leurs activités quotidiennes. Opaia Motors créera de nouveaux emplois qualifiés et développera une nouvelle chaîne d'approvisionnement automobile importante.

« Opaia Motors met en évidence la capacité du groupe à déployer des capitaux et à réaliser des investissements stratégiques efficaces dans des secteurs industriels complexes, tout en ajoutant un nouveau pilier à nos activités de construction, de production d'engrais, d'exploitation minière et de financement. »

