OPEC-Fonds feiert 50-jähriges Bestehen mit einem Rekordbetrag von 3,2 Milliarden US-Dollar für die Entwicklungsfinanzierung

WIEN, 6. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Der OPEC-Fonds für internationale Entwicklung (der OPEC-Fonds) hat im Jahr 2025 eine Rekordsumme von 3,2 Milliarden US-Dollar für Entwicklungsmaßnahmen bereitgestellt, das höchste Jahresvolumen in der Geschichte der Institution und eine Steigerung von 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Ergebnisse spiegeln eine starke Leistung inmitten einer erhöhten Nachfrage nach Entwicklungsfinanzierung wider, da der OPEC-Fonds im Jahr 2026 sein 50-jähriges Bestehen feiert.

Das Rekordergebnis unterstreicht die wachsende Rolle des OPEC-Fonds bei der Unterstützung der Partnerländer bei der Stärkung der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit, der Schließung kritischer Infrastrukturlücken, der Verbesserung der Ernährungssicherheit, der Erleichterung des Energiezugangs und der Bewältigung klimabezogener Herausforderungen.

Der Präsident des OPEC-Fonds, Abdulhamid Alkhalifa, sagte: „Wir begehen unser 50. Jahr, und der OPEC-Fonds tut dies aus einer Position der Stärke heraus. Unsere Ergebnisse für das Jahr 2025 zeigen nicht nur eine größere Reichweite, sondern auch die Reife unserer Institution, das Vertrauen unserer Partner und das Vertrauen unserer Mitgliedsländer und Investoren. Auf der Grundlage unserer fünf Jahrzehnte langen Erfahrung konzentrieren wir uns auf Finanzierungen, die schnell reagieren, eine größere Reichweite haben und eine dauerhafte Wirkung für Menschen und Gemeinschaften erzielen."

Im Jahr 2025 unterzeichnete der OPEC-Fonds in seinen Finanzierungsfenstern 35 Operationen des öffentlichen Sektors, 26 Operationen des privaten Sektors und 15 Zuschüsse. Die Zusagen des öffentlichen Sektors unterstützten die von der Regierung geleiteten Reformen, Infrastrukturinvestitionen und die Erbringung grundlegender Dienstleistungen sowie den globalen Handel. Die über Finanzinstitute und Unternehmenskredite abgewickelten Maßnahmen des privaten Sektors förderten das Wachstum des Privatsektors, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Handelsfinanzierung. Die Zuschüsse beliefen sich auf rund 7 Millionen US-Dollar und dienten der Unterstützung humanitärer Hilfe, des Zugangs zu Energie und vorrangiger sozialer Bereiche.

Die Finanzierungen im Jahr 2025 konzentrierten sich auf Sektoren mit hoher Entwicklungswirkung. Der größte Anteil entfiel auf die Bereiche Verkehr und Infrastruktur, wobei rund 900 Millionen US-Dollar für die Verbesserung der Verkehrsanbindung und Logistik bereitgestellt wurden. Die politikorientierte Kreditvergabe belief sich auf insgesamt 865 Millionen US-Dollar und unterstützte die makroökonomische Stabilität und die Umsetzung von Reformen. Die Handelsfinanzierungs- und Finanzsektoroperationen beliefen sich zusammen auf über 800 Millionen US-Dollar und erleichterten den Zugang zu Finanzmitteln für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und den Fluss wichtiger Güter. Weitere Investitionen wurden in den Bereichen Landwirtschaft und Nahrungsmittelsysteme, Energie, Wasser und Abwasser, Gesundheit und Bildung getätigt, was dem multisektoralen Mandat und den strategischen Prioritäten des OPEC-Fonds entspricht.

Die Mittelbindungen des OPEC-Fonds für 2025 spiegeln auch eine große geografische Reichweite wider, wobei der Schwerpunkt auf Regionen mit dem größten Entwicklungsbedarf liegt. Der größte Anteil entfiel auf die afrikanischen Länder südlich der Sahara. Die Zusagen für das östliche und südliche Afrika sowie für West- und Zentralafrika beliefen sich zusammen auf rund 1,2 Milliarden US-Dollar, was etwa 36 Prozent der Gesamtfinanzierung entspricht, und dienten der Unterstützung von Infrastruktur, wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit und wichtigen Dienstleistungen.

Der Nahe Osten, Europa und Zentralasien erhielten rund 849 Millionen US-Dollar (etwa 26 Prozent), was das anhaltende Engagement für Infrastrukturinvestitionen und politikorientierte Maßnahmen widerspiegelt. Auf Lateinamerika und die Karibik entfielen rund 556 Millionen US-Dollar (etwa 17 Prozent), während Asien und der Pazifikraum rund 491 Millionen US-Dollar (etwa 15 Prozent) erhielten. Die übrigen Mittelbindungen betrafen multiregionale und globale Operationen.

Eintritt in das Jahr des Goldenen Jubiläums

Die Ergebnisse von 2025 markieren den Beginn des goldenen Jubiläumsjahres des OPEC-Fonds, das im Jahr 2026 unter dem Motto „Wo Partnerschaft den Fortschritt antreibt" begangen wird. Das Jahr, in dem ein Meilenstein gesetzt wird, bestätigt fünf Jahrzehnte Entwicklungszusammenarbeit mit den Partnerländern und das dauerhafte Mandat des OPEC-Fonds, inklusives Wachstum, Widerstandsfähigkeit und spürbare Verbesserungen im Leben der Menschen auf der ganzen Welt zu unterstützen.

Informationen zum OPEC-Fonds

Der OPEC-Fonds für internationale Entwicklung (der OPEC-Fonds) ist eine Entwicklungsinstitution mit weltweitem Mandat, die ausschließlich Finanzmittel aus den Mitgliedsländern für Nicht-Mitgliedsländer bereitstellt. Die Organisation arbeitet mit den Partnern in den Entwicklungsländern und der internationalen Entwicklungsgemeinschaft zusammen, um das Wirtschaftswachstum und den sozialen Fortschritt in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen auf der ganzen Welt zu fördern. Der OPEC-Fonds wurde 1976 mit einem bestimmten Ziel gegründet: Entwicklung voranzutreiben, Gemeinschaften zu stärken und Menschen zu befähigen. Unsere Arbeit ist auf den Menschen ausgerichtet und konzentriert sich auf die Finanzierung von Projekten zur Deckung grundlegender Bedürfnisse wie Ernährung, Energie, Infrastruktur, Beschäftigung (insbesondere in Bezug auf KKMU), sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, Gesundheitsversorgung und Bildung. Bis heute hat der OPEC-Fonds mehr als 32 Milliarden US-Dollar für Entwicklungsprojekte in über 125 Ländern mit geschätzten Gesamtprojektkosten von mehr als 240 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Der OPEC-Fonds wird von Fitch mit AA+/Ausblick stabil und von S&P mit AA+, Ausblick stabil bewertet. Unsere Vision ist eine Welt, in der nachhaltige Entwicklung für alle Wirklichkeit ist.

Kontakt

Der OPEC-Fonds für internationale Entwicklung, P.O. Box 995, 1011 Wien, Österreich - Telefon: +43-1-515 64-0, Fax: +43-1-513 92 38, www.opecfund.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2877053/The_OPEC_Fund_Logo.jpg