OPEC Fund genehmigt neue Finanzierungen in Höhe von mehr als 300 Millionen US-Dollar und erfüllt seinen Klimaaktionsplan

WIEN, 14. März 2023 /PRNewswire/ -- Die OPEC Fund for International Development (der OPEC Fund) hat im ersten Quartal 2023 mehr als 300 Millionen US-Dollar an neuen Finanzierungsmitteln genehmigt, was das Engagement des Instituts für die Erfüllung seines Climate Action Plans widerspiegelt. Drei der vier vom OPEC Fund's Governing Board genehmigten Projekte unterstützen direkt die Klimafinanzierung.

Generaldirektor Dr. Abdulhamid Alkhalifa sagte: „Der OPEC Fund ist stolz darauf, seine Verpflichtungen in Bezug auf das Klima zu erfüllen, sowie eine positive Wirkung für die Menschen und den Planeten zu gewährleisten. Diese Bemühungen werden unseren Partnern in Afrika, Asien und Lateinamerika dabei helfen, ihre Klimapolitik zu verbessern und gleichzeitig die Resilienz gegenüber dem Klimawandel zu erhöhen. Gleichzeitig unterstreichen wir mit unserer Arbeit für den Zugang zu Energie und Straßeninfrastruktur unser kontinuierliches Engagement für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen weltweit."

Der OPEC-Fonds hat im September 2022 seinen ersten eigenen Klimaaktionsplan verabschiedet. Der Plan verpflichtet die Organisation, den Anteil ihrer Klimafinanzierung bis zum Jahre 2030 auf 40 Prozent aller neuen Finanzierungen zu erhöhen und den Klimaschutz in den Projektzyklus einzubeziehen, indem sie mehr Investitionen in die Anpassung an den Klimawandel, den Klimaschutz und die Widerstandsfähigkeit in den Bereichen Energie, Verkehr, Landwirtschaft, Lebensmittel, Wasser und intelligente Städte tätigt.

Der Vorstand von OPEC Fund Governing genehmigte folgende Projekte:

Armenien: Ein Darlehen in Höhe von 50€ Millionen wird Maßnahmen zur Erhöhung der Klimaresistenz und -minderung durch eine Reihe von Reformen in Bezug auf Energieeffizienz, Luftqualitätsstandards und zur Finanzierung von Umweltverträglichkeitsprüfungen unterstützen.

Kolumbien: Ein Darlehen in Höhe von 150 Millionen US-Dollar wird Strategien zur Förderung eines nachhaltigen und widerstandsfähigen Wachstums unterstützen, indem es die Fähigkeit der Regierung zur Planung von Klimaschutzmaßnahmen und zur Förderung des Energiewandels fördert.

Indien: Ein Darlehen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar wird dazu beitragen, eine 56 km-Ringstraße um eine der größten Städte des Landes zu finanzieren, die einer Bevölkerung von mehr als 4 Millionen Menschen dient. Die Finanzierung wird ebenso durch einen Zuschuss in Höhe von 410.000 US-Dollar unterstützt, der zur Projektvorbereitung und -durchführung beitragen wird.

Seychellen: Ein Darlehen in Höhe von0 20 Millionen US-Dollar wird dem Land dabei helfen, die Politik zur Förderung eines integrativen und nachhaltigen Wachstums zu stärken. Zu den geplanten Maßnahmen gehören klimabezogene Reformen bei der Landentwicklung, dem Verbraucherschutz und den Fischereivorschriften.

Der OPEC-Fonds für internationale Entwicklung OPEC Fund for International Development (der OPEC Fund) ist die einzige weltweit beauftragte Entwicklungsinstitution, die ausschließlich Finanzierungen aus Mitgliedsländern an Drittländer bereitstellt. Die Organisation arbeitet mit Partnern aus Entwicklungsländern und der internationalen Entwicklungsgemeinschaft zusammen, um das Wirtschaftswachstum und den sozialen Fortschritt in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen auf der ganzen Welt zu fördern. Der OPEC Fund wurde im Jahr 1976 mit einem besonderen Zweck gegründet: Entwicklung voranzutreiben, Gemeinschaften zu stärken und Menschen zu befähigen. Unsere Arbeit konzentriert sich auf die Finanzierung von Projekten, die Grundbedürfnisse erfüllen, wie Lebensmittel, Energie, Infrastruktur, Beschäftigung (insbesondere in Bezug auf MSMEs), sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, Gesundheitswesen und Bildung. Bisher hat der OPEC Fund mehr als 24 Milliarden US-Dollar für Entwicklungsprojekte in über 125 Ländern mit geschätzten Projektkosten von 190 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Der OPEC Fund wird von Fitch und AA als AA+/ mit Ausblick stabil eingestuft, Outlook positiv von S&P. Unsere Vision ist eine Welt, in der nachhaltige Entwicklung für alle Realität ist.

