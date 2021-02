Open Class da Huawei trata sobre o desafio do Storage na era da transformação digital

SÃO PAULO, 23 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Huawei, há 23 anos no Brasil, líder em soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), apresenta a oitava edição da série Huawei Open Class com o tema: Storage (armazenamento de dados). O altíssimo e contínuo crescimento da coleta e processamento de dados, estruturados e não-estruturados, aumentam a relevância do Storage para a transformação digital das organizações de todos os setores. Os cenários e as soluções inteligentes em armazenamento serão apresentados na quinta-feira, dia 25 de fevereiro, às 18:30, durante a Huawei Open Class – Storage, com transmissão gratuita pelo canal da Huawei Brasil no YouTube.

O início do 5G e a integração com tecnologias como Inteligência Artificial (IA), Cloud, Internet das Coisas (IoT), tornam críticos o provisionamento rápido e adequado do armazenamento bem como o gerenciamento de dados para garantir alta disponibilidade, proteção e recuperação em cenário de emergência e desastre.

A Open Class será ministrada pela Gerente de Soluções de TI para o setor de finanças da Huawei, Marcia Miura. Formada pela PUC-SP em Matemática e com dois MBAs em Negócios e Tecnologia, um pela FGV e outro pela University of California, Miura atua há dois anos na Huawei e destaca: "É preciso construir uma base robusta para trabalhar num ambiente de dados massivos e diferentes. Os insights e soluções inteligentes da economia digital só são possíveis com o desenvolvimento de estruturas de armazenamento de dados adaptadas aos modelos de negócios e seus clientes. Os profissionais e empresas devem estar preparados para essa realidade".

Serviço

Evento: Open Class da Huawei – Storage

Data: Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021

Horário: 18:30

Link: https://www.youtube.com/user/huaweibrasil/

