Open-E JovianVHR compatible avec Veeam grâce à son immutabilité à double couche incomparable au service de la protection des données

ATLANTA, 22 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Open-E, l'un des principaux développeurs de logiciels de gestion de stockage basés sur IP, a annoncé aujourd'hui que sa solution Open-E JovianVHR avait obtenu le statut de référentiel compatible avec Veeam®. Le logiciel Veeam® est le leader mondial nº 1 en termes de parts de marché dans le domaine de la résilience des données. Cette qualification valide les capacités robustes d'Open-E JovianVHR avec des implémentations de référentiel renforcé assurées par Veeam en vue de mettre en place une meilleure défense contre les cybermenaces évolutives telles que les logiciels rançonneurs.

La qualification de référentiel compatible avec Veeam donne aux utilisateurs la confiance nécessaire pour construire une stratégie de sauvegarde résiliente et immuable. Pour les architectes, administrateurs et directeurs informatiques, cette qualification est synonyme de compatibilité vérifiée avec les solutions Veeam, assurant une installation aisée et un fonctionnement fiable. Elle fournit aussi une preuve claire de l'immutabilité des données, ce qui est crucial pour la conformité réglementaire avec des normes comme la directive NIS 2, le RGPD et la loi HIPAA. La solution a également passé avec succès les tests rigoureux de vitesse et de stabilité de Veeam, qui garantissent les performances élevées requises pour les charges de travail des entreprises.

Au cœur de cette solution qualifiée se trouve l'immutabilité à double couche inégalée d'Open-E JovianVHR. Cette approche combine le cadre du référentiel renforcé de Linux avec une couche de protection secondaire et indépendante. Cette double couche de défense réduit considérablement le risque de « point de défaillance unique » inhérent aux solutions d'immutabilité à couche unique. Même si un cyberpirate contourne la première couche, les instantanés ZFS immuables restent intacts, créent un enregistrement permanent et inviolable des données et permettent une restauration immédiate à un état antérieur à l'attaque.

Open-E JovianVHR est une solution à nœud unique spécialement conçue pour le stockage de sauvegarde immuable à haute performance. Cette solution offre des performances et une efficacité supérieures en tirant parti des fonctions avancées de mise en cache, de déduplication en ligne et de compression ZFS. Son déploiement indépendant de tout matériel et son modèle de licence simple contribuent en outre à réduire le coût total de possession.

« L'obtention du statut de référentiel compatible avec Veeam pour Open-E JovianVHR témoigne de notre engagement à fournir les solutions de protection des données les plus sûres et les plus fiables », a déclaré Kristof Franek, directeur général d'Open-E. « Cette qualification certifie à nos clients qu'ils investissent dans une solution éprouvée qui propose une résilience maximale contre les cybermenaces. »

Pour obtenir plus d'informations sur Open-E JovianVHR, consultez le site internet d'Open-E.

À propos d'Open-E

Fondée en 1998, la société Open-E est l'un des principaux développeurs de logiciels de gestion du stockage des données. Son produit phare, Open-E JovianDSS, est un système logiciel primé, connu pour sa stabilité exceptionnelle, sa facilité d'utilisation et son rapport qualité-prix remarquable. À l'origine de plus de 41 000 installations dans le monde, Open-E est un partenaire technologique de confiance pour les principales entreprises informatiques.

Relations avec la presse

Paweł Brzeżek

Open-E, Inc.

Bureau : +49 (89) 800-777-18

Adresse électronique : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2588722/5577069/OPEN_E_Logo.jpg