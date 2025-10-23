Open-E JovianVHR erreicht den Veeam Ready Status und bietet unübertroffene Double-Layer-Immutabilität für die Datensicherung

ATLANTA, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Open-E, ein führender Entwickler von IP-basierter Speichermanagement-Software, gab heute bekannt, dass seine „Open-E JovianVHR"-Lösung den „Veeam® Ready Repository"-Status erreicht hat. Veeam® Software ist die weltweite Nummer 1 nach Marktanteil im Bereich der Datenausfallsicherheit. Diese Qualifizierung bestätigt die robusten Fähigkeiten von Open-E JovianVHR mit Hardened-Repository-Implementierungen auf Basis von Veeam, die einen hervorragenden Schutz gegen sich entwickelnde Cyber-Bedrohungen wie Ransomware bieten.

Die Qualifikation Veeam Ready Repository gibt Anwendern das nötige Vertrauen, um eine belastbare, unveränderbare Backup-Strategie aufzubauen. Für IT-Architekten, Administratoren und IT-Verantwortliche bedeutet diese Qualifikation eine bestätigte Kompatibilität mit Veeam-Lösungen, die eine reibungslose Einrichtung sowie einen zuverlässigen Betrieb gewährleisten. Sie bietet auch einen klaren Nachweis für die Unveränderlichkeit der Daten, die für die Einhaltung von Standards wie NIS2, GDPR und HIPAA entscheidend ist. Die Lösung hat auch die strengen Tests von Veeam in Bezug auf Geschwindigkeit sowie Stabilität bestanden und garantiert die für Unternehmens-Arbeitslasten erforderliche hohe Leistung.

Das Herzstück dieser qualifizierten Lösung ist Open-E JovianVHRs unvergleichliche doppelschichtige Unveränderlichkeit. Dieser Ansatz kombiniert das „Linux Hardened Repository"-Rahmenwerk mit einer zweiten, unabhängigen Schutzschicht. Diese zweischichtige Verteidigung reduziert drastisch das „Single Point of Failure"-Risiko, das bei einschichtigen Unveränderbarkeitslösungen besteht. Selbst wenn ein Angreifer die erste Schicht umgeht, bleiben die unveränderlichen ZFS-Snapshots intakt, sodass eine permanente, manipulationssichere Aufzeichnung der Daten entsteht und eine sofortige Wiederherstellung des Zustands vor dem Angriff möglich ist.

Open-E JovianVHR ist eine speziell entwickelte Single-Node-Lösung für unveränderlichen, hochleistungsfähigen Backup-Speicher. Es bietet eine überragende Leistung und Effizienz, indem es die fortschrittlichen Caching-, Inline-Deduplizierungs- sowie Komprimierungsfunktionen von ZFS nutzt. Die hardwareunabhängige Bereitstellung und das einfache Lizenzierungsmodell tragen außerdem zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten (TCO) bei.

„Die Erlangung des Veeam-Ready-Repository-Status für Open-E JovianVHR ist ein Beweis für unser Bestreben, die sichersten und zuverlässigsten Datensicherungslösungen anzubieten,", sagte Kristof Franek, Geschäftsführer von Open-E. „Diese Qualifizierung gibt unseren Kunden die Gewissheit, dass sie in eine bewährte Lösung investieren, die maximale Sicherheit gegen Cyber-Bedrohungen bietet."

Weitere Informationen zu Open-E JovianVHR finden Sie auf der Open-E-Website.

Informationen zu Open-E

Das 1998 gegründete Unternehmen Open-E ist ein führender Entwickler von Software für die Verwaltung von Datenspeichern. Das Vorzeigeprodukt, Open-E JovianDSS, ist ein preisgekröntes softwaredefiniertes System, das für seine außergewöhnliche Stabilität, seine Benutzerfreundlichkeit sowie sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt ist. Mit über 41 000 Installationen weltweit ist Open-E ein zuverlässiger Technologiepartner für führende IT-Unternehmen.

