OpenBoxLab bringt neues RaiDrive for Linux auf den Markt

- OpenBoxLab Inc. veröffentlicht RaiDrive for Linux nach dem weltweiten Erfolg von RaiDrive for Windows

- Kompatibel mit verschiedenen Linux-Distributionen, um einem breiten Spektrum von Linux-Anwendern die Nutzung der leistungsstarken Funktionen von RaiDrive zu ermöglichen

- CEO Chongho Kim: „Wir werden innovative Lösungen anbieten, die die Bedürfnisse der Benutzer erfüllen"

SEOUL, Südkorea, 24. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Das IT-Lösungsdienstleistungsunternehmen OpenBoxLab Inc. (CEO Chongho Kim) gab bekannt, dass es am 27. September 2024 offiziell RaiDrive for Linux eingeführt hat. Dies ermöglicht es den Nutzern, die leistungsstarken Funktionen von RaiDrive auf verschiedenen Plattformen zu erleben, nachdem sich RaiDrive for Windows, das 2017 veröffentlicht wurde, als weltweit führender Anbieter von Cloud-Speicher-Gateways etabliert hat.

The File Explorer screen showing storage mounted using RaiDrive for Windows. The screen for adding storage in RaiDrive for Windows.

Um die einfachen und leistungsstarken Funktionen von RaiDrive – wie z. B. Unterstützung für die wichtigsten globalen Cloud-Speicherdienste, eine intuitive Benutzeroberfläche, Dateisperren für die Zusammenarbeit, lokale Festplattenfunktionen für die gemeinsame Nutzung von Dateien, Floating-Lizenzen und Unterstützung für 35 Sprachen – auf einer Vielzahl von Linux-Plattformen verfügbar zu machen, hat RaiDrive for Linux die Kompatibilität mit verschiedenen Distributionen sichergestellt. Dazu gehören Debian-basierte Distributionen wie Debian, Ubuntu, elementary OS, Linux Mint, MX Linux, Pop!_OS, Zorin OS, Raspberry Pi OS usw.; RPM-basierte Distributionen wie Fedora, CentOS Stream, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Amazon Linux, AlmaLinux, Oracle Linux, Rocky Linux, openSUSE, SUSE Enterprise Linux (SLES) usw.; und APK-basierte Distributionen wie Alpine. Detaillierte Informationen über kompatible Linux-Distributionen finden Sie auf der offiziellen RaiDrive-Website.

RaiDrive ist eine Cloud-Storage-Gateway-Software – eine Desktop-Anwendung, mit der Benutzer verschiedene Remote-Speicherdienste wie ein USB-Laufwerk nutzen können. Durch die Integration der wichtigsten globalen Cloud-Speicherdienste in das lokale Dateisystem bietet es einen einfachen und bequemen Dateizugriff und eine effiziente Dateiverwaltung, so dass Benutzer Remote-Dateien direkt öffnen, bearbeiten und speichern können, ohne sie herunterzuladen. Seit der Markteinführung vor über acht Jahren hat sich RaiDrive zu einer weltweit führenden Desktop-Anwendung entwickelt und wird in mehr als 200 Ländern weltweit eingesetzt.

Gemäß der Philosophie, mehr Anwendern die bequeme Nutzung von Cloud-Storage zu ermöglichen, bietet RaiDrive for Linux auch einen Standard-Plan an, um die Bedürfnisse von Einzelanwendern und kleinen Teams zu erfüllen, mit dem bis zu acht Mount-Points kostenlos genutzt werden können.

Darüber hinaus bietet es eine Dateisperrfunktion, die in kollaborativen Umgebungen wie der gemeinsamen Arbeit an Dokumenten sehr nützlich sein kann. Diese Funktion hält einen gesperrten Zustand aufrecht, so dass andere Benutzer die Datei nicht ändern können, während ein Benutzer sie bearbeitet, wodurch Datenkonflikte und -verluste vermieden werden, was es zu einem sehr nützlichen Werkzeug für Teams macht, die an gemeinsamen Dokumenten arbeiten. Insbesondere die Kompatibilität mit Office-Suiten wie Microsoft Office, LibreOffice und OpenOffice wird als Vorteil angesehen.

Chongho Kim, CEO von OpenBoxLab, erklärt: „RaiDrive for Linux ist eine Lösung, die unter aktiver Berücksichtigung der Bedürfnisse bestehender RaiDrive-Benutzer entwickelt wurde und sich darauf konzentriert, die Remote-Dateiverwaltung verschiedener Cloud-Speicherdienste durch die Nutzung erweiterter Funktionen zu verbessern. Wir werden unsere Dienste weiter ausbauen und planen, die leistungsstarken Funktionen von RaiDrive in Zukunft auf verschiedenen Plattformen zu nutzen. OpenBoxLab wird weiterhin sein Bestes geben, um innovative Lösungen anzubieten, die den Bedürfnissen der Nutzer entsprechen."

In der Zwischenzeit kann RaiDrive for Linux von der offiziellen RaiDrive-Website heruntergeladen werden, wo auch detaillierte Installations- und Nutzungsanleitungen verfügbar sind.

