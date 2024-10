OpenBoxLab lance le nouveau RaiDrive pour Linux

- Suite au succès mondial de RaiDrive pour Windows, OpenBoxLab Inc. lance RaiDrive pour Linux

- Compatible avec diverses distributions Linux pour permettre à un large éventail d'utilisateurs Linux d'utiliser les puissantes fonctionnalités de RaiDrive

- Selon le PDG Chongho Kim : « Nous fournirons des solutions innovantes qui répondent aux besoins des utilisateurs. »

SÉOUL, Corée du Sud, 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La société de services de solutions informatiques OpenBoxLab Inc. (PDG, Chongho Kim) a annoncé avoir lancé officiellement RaiDrive pour Linux, le 27 septembre 2024. Ainsi, les utilisateurs peuvent découvrir les puissantes fonctionnalités de RaiDrive sur différentes plateformes, après l'établissement de RaiDrive pour Windows, sorti en 2017, en tant que leader mondial des passerelles de stockage dans le cloud.

The File Explorer screen showing storage mounted using RaiDrive for Windows. The screen for adding storage in RaiDrive for Windows.

Pour que les fonctionnalités simples et puissantes de RaiDrive - telles que la prise en charge des principaux services mondiaux de stockage en nuage, une interface intuitive, le verrouillage des fichiers pour la collaboration, la fonctionnalité de disque local utile pour le partage de fichiers, les licences flottantes et la prise en charge de 35 langues - soient disponibles sur une large gamme de plateformes Linux, RaiDrive pour Linux a assuré la compatibilité avec diverses distributions. Il s'agit notamment de distributions basées sur Debian, Ubuntu, elementary OS, Linux Mint, MX Linux, Pop!_OS, Zorin OS, Raspberry Pi OS, etc. ; de distributions basées sur RPM telles que Fedora, CentOS Stream, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Amazon Linux, AlmaLinux, Oracle Linux, Rocky Linux, openSUSE, SUSE Enterprise Linux (SLES), etc. et de distributions basées sur APK comme Alpine. Le détail des distributions Linux compatibles est disponible sur le site officiel de RaiDrive.

RaiDrive est un logiciel de passerelle de stockage en nuage - une application de bureau qui permet aux utilisateurs d'utiliser divers services de stockage à distance comme une clé USB. En intégrant les principaux services mondiaux de stockage en nuage au système de fichiers local, il offre un accès facile et pratique aux fichiers et une gestion efficace, permettant aux utilisateurs d'ouvrir, de modifier et d'enregistrer des fichiers distants directement sans les télécharger. Depuis son lancement il y a plus de huit ans, RaiDrive est devenu populaire, étant utilisé dans plus de 200 pays à travers le monde, et s'est imposé comme une application de bureau de premier plan dans ce domaine.

Poursuivant la philosophie de contribuer à permettre à plus d'utilisateurs d'utiliser commodément le stockage en nuage, RaiDrive pour Linux offre également un plan standard pour répondre aux besoins des utilisateurs individuels et des petites équipes, grâce auquel jusqu'à huit points de montage peuvent être utilisés gratuitement.

En outre, il offre une fonction de verrouillage des fichiers qui peut s'avérer très utile dans les environnements collaboratifs tels que le travail sur des documents partagés. Cette fonction maintient un état verrouillé de sorte que les autres utilisateurs ne peuvent pas modifier le fichier pendant qu'un utilisateur le modifie, ce qui évite les conflits et les pertes de données et en fait un outil très utile pour les équipes qui travaillent sur des documents partagés. Sa compatibilité avec les suites bureautiques telles que Microsoft Office, LibreOffice et OpenOffice est notamment considérée comme un avantage.

Chongho Kim, PDG d'OpenBoxLab, a déclaré : « RaiDrive pour Linux est une solution qui a été élaborée en reflétant activement les besoins des utilisateurs existants de RaiDrive, en se concentrant sur l'amélioration de l'expérience de gestion de fichiers à distance de divers services de stockage en nuage en utilisant des fonctionnalités mises à jour. Nous continuerons à développer nos services et nous prévoyons d'élargir nos capacités afin que les puissantes fonctionnalités de RaiDrive puissent être utilisées sur différentes plates-formes à l'avenir. OpenBoxLab continuera à faire de son mieux pour fournir des solutions innovantes qui répondent aux besoins des utilisateurs. »

En attendant, RaiDrive pour Linux peut être téléchargé à partir du site officiel de RaiDrive, où des guides d'installation et d'utilisation détaillés sont également disponibles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2538146/en_explorer_wide.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2538147/en_storage_googledrive.jpg