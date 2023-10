OpenLegacy : Massimo Pezzini, ancien vice-président et analyste émérite de Gartner, nommé au conseil consultatif

L'analyste du marché informatique apporte 45 ans d'expérience au comité consultatif d'OpenLegacy pour aider l'entreprise à élaborer sa stratégie unique et native du cloud pour l'intégration d'anciens systèmes.

PRINCETON, New Jersey, 18 octobre 2023 /PRNewswire/ -- OpenLegacy , le leader des plateformes d'intégration et de modernisation d'anciens systèmes, a annoncé aujourd'hui la nomination de Massimo Pezzini en tant que membre de son conseil consultatif. M. Pezzini rejoint le conseil consultatif de la société après avoir passé plus de 45 ans dans le secteur des technologies de l'information. Il a occupé pendant 25 ans le poste de vice-président analyste chez Gartner, l'un des principaux cabinets d'analystes, où il s'est spécialisé dans les stratégies et les technologies d'automatisation et d'intégration. « En tant que conseiller de l'équipe d'OpenLegacy, M. Pezzini jouera un rôle moteur dans l'élaboration de la stratégie d'entreprise d'OpenLegacy. OpenLegacy s'engage pleinement à répondre aux besoins d'intégration des systèmes modernes et anciens, et sa technologie avancée, basée sur les microservices, les API et les événements, est un facteur de différenciation évident » déclare Romi Stein, président et fondateur d'OpenLegacy.

« L'intégration hybride étant un aspect essentiel de la transformation numérique, la demande de technologies d'automatisation d'entreprise ne cesse de croître. Les applications traditionnelles et essentielles pour systèmes d'enregistrement doivent fonctionner avec des applications mobiles, des SaaS, des applications natives du cloud personnalisées et des systèmes d'IA générative pour améliorer l'efficacité, générer une valeur commerciale innovante et favoriser la souplesse opérationnelle. Dans ce contexte, les technologies qui permettent une intégration rapide et transparente entre les systèmes modernes et anciens sont primordiales », a déclaré M. Pezzini.

« Je travaille avec OpenLegacy depuis de nombreuses années », a poursuivi M. Pezzini, « et c'est un honneur pour moi de rejoindre son conseil consultatif. »

M. Pezzini rejoint le conseil consultatif au moment où l'entreprise conclut ses partenariats stratégiques les plus importants à ce jour et est prête à entamer sa prochaine phase de croissance. L'expertise de M. Pezzini influencera grandement l'orientation stratégique et les initiatives d'innovation de l'entreprise.

En tirant parti de sa vaste expérience du marché informatique, acquise au fil des ans et perfectionnée lors de son passage chez Gartner, M. Pezzini contribuera à propulser OpenLegacy vers de nouveaux horizons dans les plateformes d'automatisation d'entreprise.

À propos d'OpenLegacy

OpenLegacy propose une plateforme « cloud-first » de modernisation des systèmes anciens qui offre un retour sur investissement élevé grâce à une méthode simple et sans perturbation permettant de générer, d'étendre et de déployer des services numériques à partir de systèmes anciens vers le cloud. Démarrez et optimisez votre parcours de modernisation et suivez-le jusqu'au bout, quelle que soit la stratégie choisie : modernisation en place (hybride), réhébergement/réinstallation d'une nouvelle plateforme, voire remplacement et réécriture de l'ensemble de l'application. OpenLegacy est utilisé par de nombreuses entreprises de premier plan, notamment Citi, Banque Scotia, Liberty Mutual, DBS et Standard Chartered. Rendez-vous sur le site openlegacy.com et suivez-nous sur LinkedIn.

