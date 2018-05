Openlink va fournir un système de gestion de trésorerie et de risques à la Banque centrale européenne

Étant l'une des plus grandes institutions financières publiques supranationales dans le monde, la BCE est au service de l'Europe en maintenant la stabilité des prix sur l'ensemble des 19 pays de l'Union européenne ayant adopté l'euro. Le système de gestion de trésorerie et des risques représente une initiative critique pour la mission de la BCE, car elle prendra en charge la totalité des opérations de marché se rapportant à la gestion par la BCE de portefeuilles d'investissements libellés en euro, la gestion décentralisée des réserves étrangères de la BCE de même que les divers programmes d'acquisitions d'actifs déterminés par la politique monétaire.

« Nous sommes fiers de collaborer avec la BCE alors qu'elle améliore davantage ses opérations de risque et de la trésorerie pour l'Eurosystème, » a commenté Bernard Delahaye, directeur générale chez Openlink pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). « Openlink s'engage profondément à aider les banques centrales à évoluer en phase avec les changements réglementaires, les besoins de l'évolution de la reddition de comptes et de l'analytique de données, ainsi que d'autres réorientations de marchés. »

Les institutions financières publiques doivent faire face à des exigences plus élevées de conformité et de reddition de comptes, et il leur faut pour cela mettre en place de nouvelles façons de travailler permettant de traiter d'énormes volumes de données et un vaste univers d'instruments. Ceci suppose entre autres du traitement direct ('straight-through processing', STP) et de plus en plus fréquemment un devoir de diligence, des simulations de crise et des vérifications de crédits et de risques de marchés.

Openlink a remporté le prix Central Banking Award en tant que « Prestataire de services de l'année pour la gestion de risques » pendant deux années de suite.

