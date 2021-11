OpenVault estreia a solução de detecção "Speed Clipping" com a principal operadora regional da América Latina

Identifica a invasão dos limites de velocidade; otimiza o desempenho e a satisfação do assinante

HOBOKEN, New Jersey, 11 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A OpenVault, uma fonte líder de mercado de soluções de otimização de rede e de insights impulsionados por dados para a indústria de banda larga baseadas em SaaS , anunciou hoje que criou uma solução baseada em nuvem que está sendo utilizada para detectar "speed clipping" (corte de velocidade) de assinantes de uma importante operadora da região CALA (Caribe e América Latina).

O corte de velocidade acontece quando os assinantes ultrapassam frequentemente os limites superiores de seus planos de banda larga, o que pode resultar em insatisfação e ações de suporte ao cliente desnecessárias. A capacidade de identificar assinantes que ultrapassam o limite de velocidade permite que os provedores de banda larga ajam para oferecer o tamanho correto dos pacotes de serviços ao assinante, otimizem as experiências do cliente e garantam que seus níveis de serviço ofertado estejam alinhados com o uso real.

Os dados do relatório OpenVault Broadband Insights (OVBI) do terceiro trimestre de 2021 mostram que, de maio de 2020 a setembro de 2021, a porcentagem de assinantes que excederam 80% de suas velocidades previstas, um limiar comum para o corte de velocidade, aumentou 52,6% no downstream e 48,8% no upstream para uma operadora de médio porte nos Estados Unidos. O corte de velocidade estará entre os tópicos discutidos no webinar OVBI T3 2021 na quinta-feira, 11 de novembro (11h00 ET).

"Muito frequentemente os assinantes ignoraram a necessidade de fazer upgrade de seus níveis de serviço para alinhá-los com suas novas realidades de uso de banda larga", disse Josh Barstow, diretor de receita da OpenVault. "Nossa solução Speed Clipping permite que os operadores no mundo todo melhorem os resultados operacionais e negociais ao identificar padrões de uso que requerem correções das redes ou upgrades do nível de velocidade."

Informações adicionais sobre a solução de corte de velocidade da OpenVault estão aqui. Mais informações podem ser obtidas enviando e-mail para [email protected].

Sobre a OpenVault A OpenVault e a OpenVault Europe GmbH são líderes de mercado de fontes de soluções de tecnologia de banda larga e de insights orientados por dados sobre os padrões mundiais de consumo de banda larga. As soluções SaaS e ferramentas com base na nuvem das empresas ajudam os provedores de serviço a otimizar o desempenho de rede, aumentar o faturamento e melhorar a satisfação dos assinantes. A OpenVault e a OpenVault Europe agregam e analisam os dados de mercado resultantes para fornecer informações altamente detalhadas sobre o uso dos consumidores que podem ser utilizadas para antecipar tendências de banda larga residenciais e empresariais.

Para mais informações, acesse openvault.com.

Para consultas da imprensa, entre em contato com:

Kristen Nihamin pelo [email protected] ou +1-917-509-9028

Paul Schneider pelo [email protected] ou +1-215-817-4384

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1682345/OpenVault_Logo.jpg

FONTE OpenVault

SOURCE OpenVault