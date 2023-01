OPIM remporte le prix de la meilleure plateforme de fonds alternatifs de 2022

HONG KONG, 4 janvier 2023 /PRNewswire/ -- OP Investment Management (« OPIM »), la principale plateforme de fonds spéculatifs d'Asie, a été élue meilleure plateforme de fonds spéculatifs lors des HFM Asian Services Awards 2022, le 30 novembre 2022. D'une année sur l'autre, les HFM Intelligence Asian Services Awards reconnaissent et récompensent les fournisseurs des services aux fonds alternatifs qui ont fait preuve d'un service client exceptionnel, d'un développement de produits innovants et d'une croissance commerciale forte et durable au cours des 12 derniers mois.

Il s'agit de la sixième victoire de l'OPIM et de sa septième nomination successive. En 2022, l'OPIM a lancé 9 fonds, y compris des stratégies telles que Equity Long Short/Long Bias, thématique spéciale, dette privée, et deux stratégies très uniques. Ainsi, OPIM a conseillé son premier fonds d'actifs numériques suivi du premier fonds de financement basé sur les revenus en Asie (MCI Connect). Ces fonds ont été lancés dans un marché autrement difficile. OPIM conseille ou gère aujourd'hui 33 fonds avec des AUM/AUA de 1,5 milliard USD sur la plateforme.

OPIM s'engage à soutenir les gestionnaires de fonds alternatifs émergents et en expansion d'Asie et offre une série de services dans les domaines du règlement, de la gestion des risques, de l'établissement de rapports, de la conformité, du marketing et de l'infrastructure réglementaire, permettant aux gestionnaires de se concentrer sur l'élaboration de leurs résultats.

Alvin Fan, PDG, commente : « Nous sommes humbles compte tenu de la concurrence serrée de cette année. L'équipe a travaillé très dur en 2022 pour soutenir davantage de stratégies et d'actifs numériques panasiatiques. »

À l'avenir, OPIM a l'intention d'élargir son offre par le biais de fonds asiatiques supplémentaires. Elle a également acquis sa licence QFI en vue de la réouverture de l'économie et des marchés des matières premières en RPC.

« Malgré un récit excessivement baissier sur la Chine, nous augmentons nos ressources en vue d'une accélération des plans de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao et de la libéralisation du marché des matières premières et des contrats à terme. Disposant à la fois de la licence QFI et de l'expertise en gestion d'actifs transfrontalière, l'OPIM est prête à soutenir les institutions mondiales qui cherchent à participer localement. »

À propos d'OP Investment Management Ltd.

OPIM est une importante société de gestion d'actifs basée à Hong Kong, établie et autorisée depuis 2004 par la Hong Kong Securities and Futures Commission (la « SFC ») à exercer des activités réglementées de type 4 (conseil en valeurs mobilières) et 9 (gestion d'actifs) en vertu des dispositions de la Securities and Futures Ordinance (Cap.571) (la « HK SFO »). La société est également membre de l'Oriental Patron Financial Group et associée à OP Financial Investments Ltd. (cotée en bourse à Hong Kong, 1140.HK). OPIM s'associe à des gestionnaires émergents pour développer des stratégies innovantes pour les investisseurs institutionnels et professionnels. La plateforme de fonds institutionnels d'OPIM attire à la fois des gestionnaires et des investisseurs du monde entier qui travaillent avec les meilleurs partenaires commerciaux du secteur de la gestion alternative.

À propos du groupe financier Oriental Patron

Fondé en 1993, Oriental Patron Financial Group est un groupe indépendant de services financiers basé à Hong Kong et entièrement agréé par la Hong Kong Securities and futures Commission (la « SFC »). Oriental Patron fournit une gamme variée de titres financiers allant du conseil à l'investissement, du financement aux titres et à la recherche.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

OP Investment Management Ltd

Tél. : (852) 2916 9233

Fax : (852) 2916 9223

E-mail : [email protected]

Site web : www.opim.com.hk

Avis de non-responsabilité

Ce document est publié par OP Investment Management Limited (« OPIM »). Ce document et le site Internet d'OPIM (www.opim.com.hk) n'ont pas été examinés par la Securities and Futures Commission de Hong Kong. Ce document est uniquement destiné à des fins d'information et n'est pas conçu comme une offre, une sollicitation d'offre ou une recommandation, pour négocier des actions ou des titres ou tout autre instrument financier. Les performances passées et les prédictions, projections ou prévisions sur l'économie, les marchés de valeurs mobilières ou les tendances économiques des marchés ne sont pas nécessairement indicatives des performances futures ou probables de l'OPIM, de tous les fonds gérés par l'OPIM ou de tous les fonds futurs qui seront lancés sous la plateforme Sunrise SPC. Les informations contenues dans le présent document sont considérées comme fiables au moment de leur publication, mais l'OPIM ne garantit pas leur exhaustivité ou leur exactitude et n'est pas responsable des erreurs de faits ou d'opinions ni des dommages résultant de la confiance accordée par quiconque à ces informations. Toute opinion ou estimation contenue dans ce document est susceptible d'être modifiée sans préavis. Ce document ne peut être publié, diffusé, reproduit ou distribué sans le consentement écrit préalable de l'OPIM.

