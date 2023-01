OPIM zur besten Hedgefonds-Plattform in 2022 gekührt

HONGKONG, 3. Januar 2023 /PRNewswire/ -- OP Investment Management („OPIM"), Asiens führende Hedgefonds-Plattform, wurde bei den HFM Asian Services Awards 2022 am 30 November 2022 zur besten Hedgefonds-Plattform gekürt. Mit den HFM Intelligence Asian Services Awards werden jedes Jahr Hedgefonds-Dienstleister ausgezeichnet, die in den letzten 12 Monaten einen hervorragenden Kundenservice, innovative Produktentwicklung sowie ein starkes und nachhaltiges Geschäftswachstum gezeigt haben.

Dies ist bereits das sechste Mal, dass OPIM gewinnt, und die siebte Nominierung in Folge. Im Jahr 2022 legte OPIM neun Fonds auf, darunter Strategien wie Equity Long Short/Long Bias, Special Thematic, Private Debt und zwei sehr einzigartige Strategien: den ersten Fonds für digitale Vermögenswerte und den ersten umsatzbasierten Finanzierungsfonds Asiens – MCI Connect. Diese wurden in einem ansonsten schwierigen Markt eingeführt. OPIM berät oder verwaltet jetzt 33 Fonds mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Mrd. US-Dollar auf der Plattform.

OPIM hat es sich zur Aufgabe gemacht, die aufstrebenden und expandierenden Hedgefonds-Manager Asiens zu unterstützen und bietet eine Reihe von Dienstleistungen in den Bereichen Abwicklung, Risikomanagement, Reporting, Compliance, Marketing und regulatorische Infrastruktur an, die es den Managern ermöglichen, sich auf den Aufbau ihrer Erfolgsgeschichte zu konzentrieren.

Alvin Fan, CEO, kommentiert: „Angesichts der starken Konkurrenz in diesem Jahr fühlen wir uns sehr geehrt. Das Team hat im Jahr 2022 sehr hart gearbeitet, um mehr panasiatische Strategien und digitale Assets zu unterstützen."

In Zukunft will OPIM sein Angebot durch zusätzliche asiatische Fonds erweitern. Außerdem hat sie ihre QFI-Lizenz erworben, um sich auf das Wiederhochfahren der Wirtschaft und der Rohstoffmärkte in der Volksrepublik China vorzubereiten.

„Trotz der übertrieben pessimistischen Sichtweise auf China erhöhen wir unsere Ressourcen, um uns auf die Beschleunigung der Pläne für die Great Bay Area und die Liberalisierung des Rohstoff- und Futures-Marktes vorzubereiten. Mit der QFI-Lizenz und der Erfahrung in der grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung ist OPIM in der Lage, globale Institutionen zu unterstützen, die sich vor Ort engagieren wollen."

Informationen zu OP Investment Management Ltd.

OPIM ist eine führende Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Hongkong, die seit 2004 von der Hong Kong Securities and Futures Commission (der „SFC") gegründet und lizenziert wurde, um regulierte Tätigkeiten des Typs 4 (Wertpapierberatung) und 9 (Vermögensverwaltung) gemäß den Bestimmungen der Securities and Futures Ordinance (Cap.571) ( der „HK SFO") auszuüben. Das Unternehmen ist außerdem Mitglied der Oriental Patron Financial Group und Gesellschafter der OP Financial Investments Ltd. (in Hongkong börsennotiert 1140.HK). OPIM arbeitet mit aufstrebenden Managern zusammen, um innovative Strategien für institutionelle und professionelle Anleger zu entwickeln. Die institutionelle Fondsplattform von OPIM zieht sowohl Manager als auch Investoren aus der ganzen Welt an, die mit den besten Geschäftspartnern der Branche im Bereich der alternativen Vermögensverwaltung zusammenarbeiten.

Informationen zur Oriental Patron Financial Group

Die 1993 gegründete Oriental Patron Financial Group ist eine unabhängige Finanzdienstleistungsgruppe mit Sitz in Hongkong, die bei der Hong Kong Securities and Futures Commission (der „SFC") voll lizenziert ist. Oriental Patron bietet eine breite Palette von Finanztiteln an, von der Beratung über Investitionen und Finanzierungen bis hin zu Wertpapieren und Forschung.

Für weitere Informationen, kontaktieren Sie b itte :

OP Investment Management Ltd

Tel.: (852) 2916 9233

Fax: (852) 2916 9223

E-Mail: [email protected]

Website: www.opim.com.hk

Haftungsausschluss

Dieses Dokument wird von OP Investment Management Limited („OPIM") herausgegeben. Dieses Dokument und die Website von OPIM (www.opim.com.hk) wurden nicht von der Securities and Futures Commission of Hong Kong überprüft. Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder eine Empfehlung zum Handel mit Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit und die Vorhersagen, Projektionen oder Prognosen über die Wirtschaft, die Wertpapiermärkte oder die wirtschaftliche Entwicklung der Märkte sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige oder wahrscheinliche Wertentwicklung der OPIM, der von der OPIM verwalteten Fonds oder der zukünftigen Fonds, die im Rahmen der Sunrise SPC-Plattform aufgelegt werden. Die hierin enthaltenen Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als zuverlässig, aber OPIM übernimmt keine Gewähr für ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit und ist nicht verantwortlich für fehlerhafte Fakten oder Meinungen und haftet nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass sich jemand auf diese Informationen verlässt. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen oder Schätzungen können ohne Vorankündigung geändert werden. Dieses Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von OPIM nicht veröffentlicht, verbreitet, reproduziert oder verbreitet werden.

