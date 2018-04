Oppenheimer développe ses services bancaires d'investissement mondiaux dans la technologie, les médias et les communications

Ramon rejoint Oppenheimer après 20 années d'expérience dans les services bancaires d'investissement et dans la technologie. Il se concentrera sur l'Internet et les médias numériques, pour le Royaume-Uni et l'Europe continentale et contribuera à la croissance de ses services bancaires d'investissement mondiaux dans la technologie, les médias et les communications. Ramon est titulaire d'une maîtrise ès sciences en génie des télécommunications et de l'électronique, obtenue à l'Université polytechnique de Barcelone et d'un MBA de l'INSEAD.

Ramon a débuté sa carrière dans le domaine de l'investissement bancaire chez Morgan Stanley ; avant de rejoindre Oppenheimer, il était associé directeur chez Alantra, où il a mené les efforts de la société en Europe, en matière de banque technologique. Au cours de sa carrière, Ramon a apporté ses conseils pour plus de 20 milliards USD de transactions clôturées et a représenté des sociétés privées et publiques ainsi que des fonds de placement privés. Au cours de son parcours, Ramon a effectué des transactions dans le domaine de la technologie du marketing, de la technologie des voyages et des voyages en ligne, du commerce électronique, du divertissement numérique, de la transformation numérique, de l'Internet des Objets (IdO) et de la technologie des communications, des logiciels et des services de la prochaine génération.

Robin Graham, directeur exécutif et responsable de la technologie pour l'Amérique du Nord a commenté : « La technologie est une industrie mondiale et l'expérience de Ramon correspond bien aux besoins de la clientèle d'Oppenheimer. Ses relations et son expertise du secteur dans le domaine de l'Internet et des médias numériques pour la région EMEA seront un atout majeur pour notre équipe de banque technologique aux États-Unis et nous sommes tous impatients de collaborer étroitement avec Ramon dans les années à venir. »

Max Lami, directeur exécutif, directeur général et responsable de la banque d'investissement pour la région EMEA a déclaré : « Oppenheimer s'engage pour le développement continu de ses capacités dans les services bancaires d'investissement pour la région EMEA et s'engage à répondre aux besoins de sa clientèle en offrant une large couverture géographique, de manière intégrée. Grâce à la nomination de Ramon, nous sommes heureux de pouvoir renforcer nos services bancaires d'investissement dans le monde, en matière de technologie, de médias et de communications. »

Certaines déclarations de ce communiqué peuvent constituer des « déclarations prospectives », au sens des dispositions de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces déclarations comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes et autres facteurs à cause desquels les résultats réels pourraient être sensiblement différents, comme indiqué dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission.

À propos d'Oppenheimer Europe

Oppenheimer Europe Ltd. est une filiale d'Oppenheimer Holdings Inc. (NYSE : OPY), Inc. Avec plus de 3400 employés et plus de 90 bureaux à travers le monde, Oppenheimer est une banque d'investissement offrant un éventail complet de services à l'international, qui se concentre sur les marchés porteurs et sur les entreprises moyennes de premier plan. Chez Oppenheimer Europe, l'équipe intégrée de spécialistes dans les secteurs et des produits conseille les institutions, les « family offices » et les entreprises au Royaume-Uni, en Europe et au Moyen-Orient, dans les secteurs des titres, des revenus fixes et du financement des entreprises. Pour en savoir plus à propos d'Oppenheimer, veuillez consulter www.opco.com.

