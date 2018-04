Oppenheimer erweitert sein globales Investmentbanking-Geschäft für Technologie, Medien und Kommunikation

Ramon De Paz kommt zu Oppenheimer mit über 20 Jahren Erfahrung im Investmentbanking und Technologiebereich. Er wird sich auf das Internet und digitale Medien sowohl in Großbritannien als auch auf dem europäischen Kontinent konzentrieren und dazu beitragen, dass der Bereich Global Technology Media and Communications Investment Banking weiteres Wachstum verzeichnen kann. De Paz hat einen MSc-Abschluss in Telekommunikation und Elektronik an der Polytechnischen Universität in Barcelona und einen MBA-Abschluss an der INSEAD absolviert.

Ramon De Paz begann seine Karriere im Investmentbanking bei Morgan Stanley. Bevor er sich Oppenheimer anschloss, war er als Managing Partner bei Alantra tätig, wo er die Aktivitäten für Technology Banking in Europa leitete. Während seiner Laufbahn hat De Paz abgeschlossene Transaktionen im Wert von mehr als 20 Mrd. USD betreut, die private Unternehmen und Aktiengesellschaften sowie Private-Equity-Fonds repräsentierten. Zur Erfolgsbilanz von Ramon De Paz gehören Transaktionen in den Bereichen Marketingtechnologie, Reisetechnologie und Online-Reisen, E-Commerce, digitale Unterhaltung, digitale Transformation, IoT sowie Kommunikationstechnologie, Software und Services der nächsten Generation.

Robin Graham, Managing Director, Leiter der Sparte Technology in Nordamerika, kommentierte: „Technologie ist eine globale Industrie und Ramons Erfahrung passt sehr gut zu den Anforderungen der Kunden von Oppenheimer. Seine Verbindungen und seine Branchenkenntnisse im Sektor für Internet und digitale Medien im EMEA-Raum sind eine besonders starke Bereicherung für jene unseres Technologiebanking-Teams in den USA. Wir freuen uns alle darauf, in den kommenden Jahren eng mit Ramon zusammenzuarbeiten."

Max Lami, Managing Director, Chief Executive und Leiter des Investment Banking für die EMEA-Region, sagte: „Oppenheimer hat sich auf die Fahne geschrieben, seine Kapazitäten im Investment Banking in der EMEA-Region kontinuierlich auszubauen und die Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen, indem wir eine Abdeckung über verschiedene geografische Regionen auf integrierter Basis erreichen. Wir sind hocherfreut, dass wir unser Geschäft mit Global Technology Media and Communications Investment Banking durch die Berufung von Ramon noch verstärken können."

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können sogenannte „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Diese Aussagen beinhalten Risiken, Unsicherheiten und weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die das Unternehmen in den Unterlagen erläutert, die regelmäßig bei der Securities and Exchange Commission eingereicht werden.

Informationen zu Oppenheimer Europe

Oppenheimer Europe Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Oppenheimer Holdings Inc. (NYSE: OPY), Inc. Mit über 3.400 Mitarbeitern und mehr als 90 Büros auf dem gesamten Globus ist Oppenheimer eine weltweite Universal-Investmentbank, die sich auf Wachstumssektoren und erstklassige mittelständische Unternehmen fokussiert. Bei Oppenheimer Europe übernimmt ein aus Sektor- und Produktspezialisten zusammengesetztes, integriertes Team die Beratung von Institutionen, Family Offices und Unternehmen im Vereinigten Königreich, in Europa und im Nahen Osten zu den Bereichen Beteiligungen, festverzinsliche Anlagen und Corporate Finance. Weitere Informationen über Oppenheimer findet man unter www.opco.com.

SOURCE Oppenheimer Europe Ltd.