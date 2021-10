OPPLE Lighting a été mis en avant lors de l'Exposition universelle 2020 de Dubaï, révélant au monde la « lumière de la Chine »

La conception architecturale du Pavillon de la Chine à l'Expo 2020 de Dubaï s'inspire des lanternes chinoises traditionnelles, et est connue sous le nom de « Lumière de la Chine » pour son implication d'espoir et de lumière. S'appuyant sur son expertise et son innovation, OPPLE Lighting prend la figure du cercle comme point de départ et la lumière comme moyen d'éliminer les frontières entre les individus et les groupes, mais aussi entre le présent et l'avenir. De l'éclairage du restaurant à l'espace de réception, en passant par l'espace de repos ou sa propre exposition indépendante, l'éclairage OPPLE montre le caractère unique du Pavillon de la Chine, ainsi que son concept de base intitulé « Innovation, confort, vitalité ».

Faisant écho au thème de l'Expo « Connecter les esprits, créer l'avenir », le système d'éclairage intelligent interactif d'OPPLE Lighting « Like a Shadow by Your Side » donne aux invités un sentiment immersif de participation grâce à la lumière et à la reconnaissance par IA, démontrant pleinement la volonté d'OPPLE Lighting d'explorer pleinement l'éclairage et les humains du futur, ainsi que les capacités d'application des solutions d'éclairage.

« Construire un avenir partagé » n'est pas seulement le thème du Pavillon de la Chine, mais aussi un exemple de la culture traditionnelle chinoise et l'aspiration universelle de toute l'humanité. Fondée en Chine et visant le marché international, OPPLE Lighting étend son empreinte à l'ameublement, à l'ingénierie municipale, à l'éducation, aux soins médicaux, à l'industrie, etc., dans une quête inlassable de croissance durable. Dans le passé, OPPLE Lighting a été la première à entrer sur le marché de l'éclairage à économie d'énergie LED. OPPLE Lighting embrasse désormais à nouveau les nouvelles tendances telles que les nouvelles infrastructures, la 5G et l'éclairage intelligent, donnant aux clients et aux partenaires les moyens d'atteindre leurs objectifs d'économie d'énergie et de réduction des émissions dans le cadre stratégique national « double carbone ». L'éclairage écologique, qui a toujours été l'objectif d'OPPLE Lighting, fera partie intégrante du « développement écologique » pour « construire un avenir partagé pour l'humanité ».

Mme Ma Xiuhui, fondatrice et présidente d'OPPLE Lighting, a déclaré : « En tant qu'entreprise basée à Shanghai et leader dans l'industrie de l'éclairage, et l'une des premières sociétés du secteur à se développer sur le marché international, OPPLE Lighting était le seul fabricant d'éclairage à exposer dans le pavillon des entreprises privées à l'Expo 2010 de Shanghai. Aujourd'hui, nous sommes très honorés de participer une fois de plus à l'Exposition universelle et de devenir le partenaire officiel du Pavillon de la Chine à l'Expo 2020 de Dubaï. La participation d'OPPLE Lighting à l'Exposition universelle depuis dix ans reflète la croissance de l'entreprise depuis sa création il y a 25 ans, et constitue également un exemple important de l'initiative chinoise de « mondialisation ». En tant que marque d'éclairage leader en Chine, OPPLE Lighting maintient son concept de marque "See Beyond" ("Voir plus loin"), en fournissant des solutions d'éclairage professionnel différenciées pour l'ameublement domestique et commercial, en créant continuellement de la valeur à partir du secteur de la lumière et en gagnant la confiance des clients en Chine et à l'étranger. À l'avenir, nous n'épargnerons aucun effort pour faire jouer nos propres avantages en matière d'innovation, continuer à développer les affaires à l'étranger, apprendre à connaître davantage de partenaires, et contribuer au développement de la "double circulation" de la Chine et aux objectifs de "pic d'émission de carbone et de neutralité carbone", afin que la Lumière de la Chine puisse être montrée au monde. »

À propos d'OPPLE Lighting

Fondée en 1996, OPPLE Lighting s'est engagée dans la recherche et le développement, la production, la distribution et les services après-vente de sources d'éclairage, de luminaires et de contrôles, opérant dans plus de 70 pays et régions en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud. En tant que géant de l'industrie doté de capacités de R&D internes et axé sur les produits d'éclairage, OPPLE Lighting étend constamment sa gamme de produits aux interrupteurs artistiques, à l'ameublement intégré de la maison, aux appareils et accessoires de cuisine et de salle de bain et développe toutes ses unités commerciales en utilisant son énorme base de revendeurs, dans le but de devenir un fournisseur de premier plan de systèmes d'éclairage et de solutions globales intégrées pour la maison. Avec une équipe de marketing puissante et un réseau de commercialisation mondial bien établi, elle dispose désormais de plus de 150 000 points de vente de différents types. OPPLE Lighting a été cotée en bourse en 2016 (abréviation boursière « OPPLE Lighting », code boursier 603515.SH). OPPLE Lighting améliore la qualité des espaces dans tous les domaines et éclaire chaque détail de votre vie.

