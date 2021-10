OPPLE Lighting em destaque na Expo Dubai 2020 mostrando ao mundo a "Luz da China"

O projeto arquitetônico do Pavilhão da China na Expo Dubai 2020 tem como inspiração as tradicionais lanternas chinesas e é conhecido como a "Luz da China" por sua conotação de esperança e luz. Contando com sua experiência e inovação, a OPPLE Lighting pegou o círculo como ponto de partida e a luz como o meio para eliminar os limites entre indivíduos e grupos e também entre o presente e o futuro. No Pavilhão da China, desde a iluminação do restaurante até a área da recepção, a área de descanso ou sua própria exposição independente, a OPPLE Lighting mostra o caráter único do Pavilhão da China e também seu conceito central de "inovação, tranquilidade e vitalidade".

Refletindo o tema da exposição "Conectando Mentes, Criando o Futuro", o sistema interativo de iluminação inteligente da OPPLE "Like a Shadow by Your Side" dá aos visitantes uma sensação de participação imersiva por meio do reconhecimento da luz e IA, demonstrando plenamente a exploração contínua da OPPLE Lighting em relação à iluminação e ao ser humano do futuro, bem como os recursos de aplicação das soluções de iluminação.

"Construir um futuro compartilhado" não é só o tema do Pavilhão da China, mas também um símbolo da cultura tradicional chinesa e a aspiração universal de toda a humanidade. Nascida na China e visando o mercado global, a OPPLE Lighting expande sua presença pelos segmentos de mobiliário residencial, engenharia municipal, educação, assistência médica, indústria, entre outros, em uma busca incessante de crescimento sustentável. No passado, a OPPLE Lighting foi a primeira a entrar no mercado de iluminação de LED para economia de energia; agora, a empresa novamente adota novas tendências, como novas infraestruturas, 5G e iluminação inteligente, permitindo que clientes e parceiros atinjam seus objetivos de economia de energia e redução de emissões sob a estrutura estratégica nacional de "carbono duplo". A iluminação ecológica, que sempre foi o objetivo da OPPLE Lighting, fará parte do "desenvolvimento ecológico" para "construir um futuro compartilhado para a humanidade".

A Sra. Ma Xiuhui, fundadora e presidente da OPPLE Lighting, disse: "Como uma empresa sediada em Xangai e líder no setor de iluminação, além de uma das primeiras empresas do setor a expandir para o mercado internacional, a OPPLE Lighting foi a única fabricante de iluminação a expor no pavilhão de empresas privadas da Expo Xangai 2010. Agora, estamos profundamente honrados em vir novamente à Exposição Mundial e ser o parceiro oficial do Pavilhão da China na Expo Dubai 2020. O envolvimento de dez anos da OPPLE Lighting na Exposição Mundial reflete o crescimento de 25 anos da empresa desde sua fundação e é também um símbolo importante da iniciativa da China de 'tornar-se global'. Como uma marca líder de iluminação na China, a OPPLE Lighting mantém o conceito da marca de 'ver além', oferecendo soluções diferenciadas de iluminação profissional para mobiliário residencial e comercial, gerando continuamente valor por meio da luz e conquistando a confiança dos clientes no país e no exterior. No futuro, não pouparemos esforços para apresentar nossos diferenciais em inovação, para continuar a expandir os negócios no exterior, para conhecer mais parceiros e contribuir para o desenvolvimento de 'dupla circulação' da China e para o 'pico de emissões de carbono e objetivos de neutralidade de carbono', de maneira que a Luz da China possa ser mostrada ao mundo."

Sobre a OPPLE Lighting

Fundada em 1996, a OPPLE Lighting tem se envolvido em P&D, produção, distribuição e serviços pós-venda de fontes de iluminação, luminárias e controles, atuando em mais de 70 países e regiões na Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio e África do Sul. Como uma gigante do setor com recursos internos de P&D e com foco em produtos de iluminação, a OPPLE Lighting amplia constantemente sua linha de produtos de interruptores artísticos, mobiliário residencial integrado e equipamentos e acessórios para cozinhas e banheiros. Além disso, expande todas suas unidades de negócios utilizando sua enorme base de revendedores, com o objetivo de se tornar uma fornecedora líder no setor de sistemas de iluminação e soluções residenciais integradas completas. Com uma equipe de marketing poderosa e uma rede de marketing mundial bem estabelecida, a empresa atualmente conta com mais de 150 mil pontos de venda de vários tipos. A OPPLE Lighting se tornou uma empresa listada em 2016 (abreviação de ações "OPPLE Lighting", código de ações 603515.SH). A OPPLE Lighting melhora a qualidade dos espaços de forma geral e ilumina cada detalhe da vida para você.

