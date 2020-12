OPPO tritt dem HEVC Advance Patent Pool bei

BOSTON und SHENZHEN, China, 12. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Access Advance, ein unabhängiger Lizenzverwalter, gab heute bekannt, dass OPPO, ein führendes Unternehmen für intelligente Geräte, Lizenznehmer des HEVC Advance Patent Pool geworden ist. OPPO wird Zugang zu den über 13.000 (und mehr) weltweiten Patenten erhalten, die für die Implementierung des HEVC/H.265 Video-Codec-Standards unerlässlich sind.

„Der Beitritt von OPPO zu unserem HEVC Advance-Programm ist eine wichtige Unterstützung, und wir freuen uns, sie willkommen zu heißen", sagte Peter Moller, CEO von Access Advance. „Als führendes Unternehmen für Smart Devices mit einigen der meistverkauften Produkte und Marken der Welt hat OPPO durch seine Investitionen in Forschung, Innovation und geistiges Eigentum einen führenden Beitrag zur Entwicklung vieler Standards der nächsten Generation in der Telekommunikations- und Medienindustrie geleistet, einschließlich VVC, dem Videocodec der nächsten Generation. Wir freuen uns auf die Teilnahme des OPPO an unserem HEVC-Programm und auf ihre Unterstützung auch in unserem VVC-Programm."

„HEVC Advance ist eine kollaborative Patentplattform, die die Interessen sowohl der Lizenznehmer als auch der Lizenzgeber ausgleicht und die FRAND-Prinzipien ernst nimmt", sagte Adler Feng, Senior Director of Intellectual Property bei OPPO. „OPPO ist sehr erfreut, dem HEVC Advance Patent Pool beizutreten, und freut sich darauf, die gesunde Entwicklung der Industrie mit unseren weltweiten Partnern zu fördern."

Informationen zu OPPO:

OPPO ist eine weltweit führende Marke für Smart Devices. Seit der Einführung seines ersten Mobiltelefons - „Smiley Face" - im Jahr 2008 ist OPPO unermüdlich auf der Suche nach der perfekten Synergie von ästhetischer Zufriedenheit und innovativer Technologie. Heute bietet OPPO eine breite Palette von Smart Devices an, allen voran die Serien Find X und Reno. Über die Geräte hinaus stellt OPPO seinen Benutzern das Betriebssystem ColorOS und Internetdienste wie OPPO Cloud und OPPO+ zur Verfügung. OPPO ist in mehr als 40 Ländern und Regionen tätig, mit 6 Forschungsinstituten und 4 F&E-Zentren weltweit sowie einem Internationalen Designzentrum in London. Mehr als 40.000 Mitarbeiter von OPPO setzen sich für die Schaffung eines besseren Lebens für Kunden auf der ganzen Welt ein.

Informationen zu Access Advance:

Access Advance LLC (ehemals HEVC Advance LLC) ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools für die Lizenzierung wesentlicher Patente der wichtigsten standardbasierten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance bietet einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus sowohl für Patentinhaber als auch für Patentimplementierer. Access Advance leitet und verwaltet derzeit den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von Patenten, die für die H.265/HEVC-Technologie wesentlich sind, und befindet sich derzeit in der Entwicklungsphase für seinen VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von wesentlichen Patenten für die VVC/H.266-Technologie. Weitere Informationen über Access Advance oder den HEVC Advance Patent Pool finden Sie unter www.accessadvance.com. Weitere Informationen über den VVC Advance Patent Pool, der derzeit entwickelt wird, erhalten Sie bei Paul Bawel, SVP, Business Development, unter [email protected].

