OPPO rejoint la communauté de brevets HEVC Advance

BOSTON et SHENZHEN, Chine, 11 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Access Advance, un administrateur de licences indépendant, a annoncé aujourd'hui que OPPO, une entreprise leader dans le domaine des dispositifs intelligents, est devenue détentrice de licences de la communauté de brevets HEVC Advance. OPPO aura accès aux plus de 13 000 brevets mondiaux essentiels à la mise en œuvre de la norme du codec vidéo HEVC/H.265.

« L'adhésion de la société OPPO à notre programme HEVC Advance est un soutien important, et nous sommes ravis de l'accueillir, s'est réjoui Peter Moller, PDG d'Access Advance. En tant qu'entreprise de premier plan dans le domaine des dispositifs intelligents, proposant certains des produits et des marques les plus vendus au monde, l'investissement d'OPPO dans la recherche, l'innovation et la propriété intellectuelle en a fait un des principaux contributeurs à la mise en place de nombreuses autres normes de nouvelle génération dans le secteur des télécommunications et des médias, y compris VVC, le codec vidéo de la prochaine génération. Nous nous réjouissons de la participation d'OPPO à notre programme HEVC et également de son soutien à notre programme VVC. »

« HEVC Advance est une plateforme collaborative de brevets qui équilibre les intérêts des titulaires et des concédants de licence et qui prend les principes de conditions de licence équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND) au sérieux, a déclaré Adler Feng, directeur principal de la propriété intellectuelle chez OPPO. OPPO est très heureux de rejoindre la communauté de brevets HEVC Advance, et se réjouit de promouvoir le développement sain du secteur avec nos partenaires mondiaux. »

À propos d'OPPO

OPPO est une marque mondiale de premier plan d'appareils intelligents. Depuis le lancement de son premier téléphone portable « Smiley Face » en 2008, OPPO poursuit sa recherche de parfaite synergie entre satisfaction esthétique et technologie innovante. Aujourd'hui, OPPO propose une large gamme d'appareils intelligents dont les séries Find X et Reno sont le fer de lance. Au-delà de ses appareils, OPPO fournit à ses utilisateurs le système d'exploitation ColorOS et des services Internet, comme OPPO Cloud et OPPO+. OPPO opère dans plus de 40 pays et régions et dispose de 6 instituts de recherche et 4 centres de recherche et développement dans le monde entier, ainsi qu'un centre international de design à Londres. Plus de 40 000 employés d'OPPO se consacrent à améliorer la vie de ses clients dans le monde entier.

À propos d'Access Advance

Access Advance LLC (auparavant HEVC Advance LLC) est une société indépendante d'administration de licences, créée pour piloter le développement, l'administration et la gestion de communautés de brevets pour l'octroi de licences de brevets essentiels sur les plus importantes technologies de codecs vidéo s'appuyant sur des normes. Advance fournit un mécanisme de licence transparent et efficace pour les titulaires de brevets comme pour ceux qui mettent en œuvre des brevets. Access Advance gère et administre actuellement la communauté de brevets HEVC Advance pour l'octroi de brevets essentiels à la technologie H.265/HEVC et est en phase de développement de sa communauté de brevets VVC Advance pour l'octroi de brevets essentiels à la technologie VVC/H.266. Pour de plus amples informations sur Access Advance ou sur la communauté de brevets HEVC Advance, veuillez consulter le site www.accessadvance.com. Pour de plus amples informations sur la communauté de brevets VVC Advance en cours de développement, veuillez contacter Paul Bawel, vice-président senior, développement commercial, à l'adresse [email protected].

