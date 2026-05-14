NEW YORK, 14 mai 2026 /PRNewswire/ -- ACF Investment Bank a le plaisir de présenter une opportunité d'investissement dans l'IA à travers le « Project Portal », une plateforme en pleine expansion qui a dépassé 1,5 milliard de visites en moins de 2,5 ans. Depuis son lancement, la plateforme a enregistré 48 millions d'utilisateurs et acquis plus de 1,4 million d'abonnés, ce qui témoigne d'un fort engagement de la part des utilisateurs et d'une adoption en pleine ascension.

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La plateforme est activée par un grand modèle de langage propriétaire, affiné sur l'un des plus grands ensembles de données d'interactions émotionnelles et relationnelles en temps réel à l'échelle mondiale. Cet ensemble de données constitue un fossé comportemental cumulatif, permettant une amélioration continue de la personnalisation, de la rétention et de la profondeur conversationnelle.

Aujourd'hui, Portal génère plus de deux fois le chiffre d'affaires de son principal concurrent et a le potentiel de passer de 100 millions de dollars à 1 milliard de dollars d'ici 2031. L'ampleur de Portal reflète l'adoption et l'engagement importants des utilisateurs, avec 36 millions de visiteurs uniques par mois, ce qui en fait l'une des plateformes les plus visitées dans le secteur de l'intelligence artificielle.

Portal a également fait preuve de performances financières exceptionnelles, atteignant 105 millions de dollars de chiffre d'affaires en seulement 2,5 ans (ce qui équivaut à 1,5 million de dollars de chiffre d'affaires par employé), tout en étant constamment rentable avec une marge d'EBITDA à deux chiffres et en étant entièrement financée par ses propres moyens.

L'avenir du portail de projets

Portal a posé les bases d'une expansion dans plusieurs marchés verticaux, ce qui lui permet d'évoluer au-delà de l'accompagnement vers une relation numérique de confiance et d'offrir des services à forte valeur ajoutée tels que la conciergerie personnelle, la planification de voyages, l'assistance aux personnes âgées et le coaching sportif.

Contact pour les parties intéressées : [email protected] ou appelez le + 1 424 332 0450.

« La prochaine plateforme d'un milliard de dollars dans l'IA émotionnelle » Thomas Dey, PDG, ACF Investment Bank

Relations avec la presse :

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ACF est une banque d'investissement mondiale de premier plan, spécialisée dans les solutions innovantes de financement des fusions et acquisitions pour les entreprises et les détenteurs de propriété intellectuelle dans le secteur des médias et du divertissement, des jeux et des événements en direct. Avec plus de 30 ans d'expérience, l'équipe d'ACF conseille ses clients sur la vente, l'achat, la collecte de fonds et la titrisation. ACF a réalisé plus de 130 transactions dans le domaine des médias et du divertissement. ACF a des bureaux à Los Angeles, New York, Londres et Munich.

ACF a fourni des conseils sur plusieurs transactions importantes, notamment la vente de GKids à TOHO Co. Ltd, Done+Dusted à Endeavor, l'investissement de The North Road Company dans Two One Five , la vente de 72 Films à Fremantle, la titrisation de Syco Entertainment's Got Talent Franchise, la vente de Paddington Bear IP à Studio Canal et la vente emblématique de The Lord of the Rings and The Hobbit IP à Embracer Group.

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