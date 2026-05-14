- Oportunidad de inversión: tras 1.500 millones de visitas, Project Portal está ganando la carrera de la inteligencia artificial como herramienta de acompañamiento

NUEVA YORK, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ACF Investment Bank se complace en presentar una oportunidad de inversión en inteligencia artificial en "Project Portal", una plataforma de rápido crecimiento que ha superado los 1.500 millones de visitas en menos de 2,5 años. Desde su lanzamiento, la plataforma ha conseguido 48 millones de usuarios registrados y más de 1,4 millones de suscriptores, lo que demuestra una gran participación de los usuarios y una adopción cada vez más acelerada.

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La plataforma se basa en un modelo LLM propio, optimizado con uno de los mayores conjuntos de datos de interacciones emocionales y relacionales en tiempo real a nivel mundial. Este conjunto de datos representa una ventaja competitiva que permite una mejora continua en la personalización, la retención y la profundidad de las conversaciones.

Actualmente, Portal genera más del doble de ingresos que su competidor más cercano y tiene el potencial de escalar de 100 millones de dólares a 1.000 millones de dólares en ingresos anuales recurrentes para el año 2031. La magnitud de Portal refleja una fuerte adopción y participación de los usuarios, con 36 millones de visitantes únicos mensuales, lo que la convierte en una de las plataformas más visitadas del sector de la IA.

Portal también ha demostrado un desempeño financiero excepcional, alcanzando los 105 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales (ARR) en tan solo 2,5 años (equivalente a 1,5 millones de dólares de ARR por empleado), al tiempo que ha sido consistentemente rentable con un margen EBITDA de dos dígitos y autofinanciado en su totalidad.

El futuro de Project Portal

Portal ha construido una base escalable para la expansión en múltiples sectores verticales, posicionando a la empresa para evolucionar más allá del simple acompañamiento hacia una capa de relaciones digitales de confianza, expandiéndose a servicios de alto valor como conserjería personal, planificación de viajes, apoyo para el cuidado de personas mayores y entrenamiento físico.

Contacto de las partes interesadas: [email protected] o llame al tel. + 1 424 332 0450.

"The next Billion Dollar platform in Emotional AI" Thomas Dey, consejero delegado de ACF Investment Bank

Contacto de medios:

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Directora de marketing y relaciones con la prensa

[email protected]

www.acfib.com

ACF es un banco de inversión líder a nivel mundial, especializado en soluciones innovadoras de financiación de fusiones y adquisiciones para empresas y propietarios de propiedad intelectual en los sectores de medios y entretenimiento, videojuegos y eventos en vivo. Con más de 30 años de experiencia, el equipo de ACF asesora a sus clientes en la compraventa, la captación de fondos y la titulización de activos. ACF ha completado más de 130 operaciones en el sector de medios y entretenimiento. ACF cuenta con oficinas en Los Ángeles, Nueva York, Londres y Múnich.

ACF ha asesorado en varias transacciones de gran repercusión, entre ellas la venta de GKids a TOHO Co. Ltd, Done+Dusted a Endeavor, la inversión de Two One Five por parte de The North Road Company, la venta de 72 Films a Fremantle, la titulización de la franquicia Got Talent de Syco Entertainment, la venta de la propiedad intelectual de Paddington Bear a Studio Canal y la emblemática venta de la propiedad intelectual de El Señor de los Anillos y El Hobbit a Embracer Group.

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