OPTASIA OCUPA TERCEIRO LUGAR ENTRE PRINCIPAIS EMPRESAS FINTECH, DE ACORDO COM REVISTA FORBES MIDDLE EAST

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 2 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Optasia, provedora líder de serviços fintech, recebeu mais um importante reconhecimento, classificando-se em terceiro lugar entre as 30 principais empresas fintech no Oriente Médio, pela revista Forbes de renome mundial em sua edição do Oriente Médio.

Essa distinção foi divulgada no artigo "Top 30 Fintech Companies 2023" (30 Principais Empresas Fintech de 2023) da Forbes Middle East, publicado na edição de abril de 2023 da revista. A excelente classificação da Optasia nessa lista de grande prestígio foi garantida por sua contínua trajetória ascendente e por seu desempenho superior, que foram devidamente avaliados e reconhecidos pela equipe de profissionais da Forbes.

E o que é mais importante, é o segundo ano consecutivo em que a Optasia recebe um reconhecimento de prestígio da Forbes Middle East, uma vez que também apareceu em seu artigo "The Middle East's 25 Top Fintech Companies" (As Principais 25 Empresas Fintech do Oriente Médio), em agosto de 2022.

"Para a Optasia, obter uma classificação tão alta da Forbes, após ter sido avaliada pelos melhores especialistas da área financeira, é uma distinção incrível", afirmou Bassim Haidar, fundador da Optasia. O CEO Mark Muller acrescentou: "Esse é um verdadeiro testemunho de que nossa visão de oferecer acesso financeiro aos próximos bilhões de clientes está gerando frutos."

A lista da Forbes Middle East foi compilada pela equipe de especialistas da publicação após a análise de várias entidades comerciais que usam tecnologia em setores como pagamentos, seguros, bancos digitais, gestão de patrimônio e financiamentos pessoais. O artigo completo pode ser encontrado no site da revista neste link.

Com as soluções e a versatilidade oferecidas pela plataforma orientada por IA proprietária da empresa, a Optasia apoia populações carentes de serviços bancários, oferecendo-lhes acesso a financiamentos que, antes, não estavam disponíveis. Atualmente, a Optasia atua em mais de 30 países, principalmente na África Subsaariana, no Oriente Médio, na Ásia e na América Latina.

Sobre a Optasia

A Optasia, anteriormente chamada de Channel VAS, é uma plataforma avançada orientada por IA que permite acesso instantâneo a soluções financeiras para milhões de indivíduos e PMEs com poucos recursos bancários em mais de 30 países, principalmente em mercados emergentes. O modelo B2B2X (business-to-business-to-customers e PMEs) da Optasia cria valor para seus parceiros, como operadoras de rede móvel, operadoras de dinheiro móvel, bancos e gateways de pagamento, na forma de receita adicional, experiência aprimorada do cliente e retenção aprimorada sem a necessidade de despesas operacionais ou de capital adicionais. O mecanismo de dados orientados por IA da empresa e os algoritmos proprietários analisam dados alternativos de ambientes móveis e outros para fornecer decisões de crédito instantâneas relevantes a seus parceiros. Esses recursos permitem micro-empréstimos, tempo de transmissão e avanços de dados via carteiras móveis, cartões SIM e outros ambientes digitais.

