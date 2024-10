OPTEL et Worximity unissent leurs forces pour optimiser la performance des lignes de production grâce à des solutions OEE en temps réel

QUÉBEC, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- OPTEL, un chef de file mondial des systèmes de traçabilité et de vision, et Worximity, un fournisseur de premier plan de la surveillance de l'OEE et de la production en temps réel, s'associent pour aider les fabricants à booster l'efficacité opérationnelle.

OPTEL and Worximity Join Forces to Boost Line Performance with Real-Time OEE Solutions

Avec sa présence établie sur plus de 6 000 lignes de production, OPTEL offrira désormais le logiciel de surveillance et d'analyse de la production en temps réel de Worximity. Les clients tireront parti d'une multitude de données et d'informations pour améliorer le rendement et l'efficacité globale des équipements, tout en réduisant les temps d'arrêt, les déchets et les coûts. C'est la solution basée sur les données dont les fabricants d'aujourd'hui ont besoin pour rester en tête du marché avec des ressources optimisées.

« Avec l'application des réglementations de sérialisation pour nos clients pharmaceutiques, nous avons observé des inefficacités opérationnelles, en particulier en ce qui concerne la vitesse de la ligne et les taux de rejet. Nous nous sommes engagés à renverser cette tendance en offrant des technologies novatrices comme les solutions de Worximity pour aider nos clients à produire davantage avec leurs actifs et leurs ressources existants », déclare Louis Roy, président d'OPTEL. « Worximity nous a impressionnés par sa facilité d'utilisation, sa rapidité d'installation et son expertise en matière d'amélioration continue de l'atelier. »

« Lorsque OPTEL nous a demandé d'ajouter de la valeur à leur équipement existant pour leurs clients, le partenariat était évident », déclare Yannick Desmarais, fondateur et chef de la direction de Worximity. « Grâce à notre collaboration, nous proposons une solution OEE non intrusive et prête à l'emploi qui peut être déployée en moins d'une journée et qui permet généralement d'améliorer l'OEE de 10 à 25 % au cours de la première année. »

Ce partenariat offre aux fabricants d'importants gains d'efficience grâce au suivi des données de production en temps réel, ce qui permet de prendre des décisions plus intelligentes, de réduire les temps d'arrêt et d'augmenter la productivité. Étant donné qu'une amélioration de 3 à 5 % de l'OEE conduit généralement à une augmentation de 1 % des bénéfices , cette collaboration entre OPTEL et Worximity a le potentiel de stimuler considérablement la rentabilité en rationalisant les processus de production et en réduisant les inefficacités.

Les fabricants pourront découvrir les solutions OPTEL et Worximity au CPHI Milan du 8 au 10 octobre dans le hall 18, stand H41, et à la Pack-Expo, du 3 au 6 novembre dans le hall W, stand 13079.

À PROPOS D'OPTEL

OPTEL Group développe depuis 35 ans des technologies de traçabilité pour des industries telles que les produits pharmaceutiques, les métaux et les minéraux, les batteries, les aliments et les boissons, les produits agrochimiques et les produits de grande consommation. De la matière première au consommateur, nos solutions garantissent la conformité réglementaire et optimisent les performances de la chaîne d'approvisionnement. Optchain™, notre plateforme de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, prend en charge la conformité ESG et les cycles de vie transparents des produits. TrackSafe fournit des solutions de fabrication avec des systèmes de sérialisation, d'agrégation et de vision IA, tandis que VerifyBrand™ assure la traçabilité en aval, la conformité gouvernementale et la prévention de la contrefaçon. Recevant la confiance de clients du monde entier, OPTEL suit chaque année des milliards de produits pour le compte de grandes marques. Fondé en 1989, OPTEL est une entreprise certifiée B Corporation dont le siège se trouve au Canada et qui possède des installations en Allemagne, en Irlande, en Inde et au Brésil.

À PROPOS DE WORXIMITY

Depuis sa création en 2011, Worximity Technology Inc. a contribué à optimiser la performance de plus de 3 000 projets en Amérique du Nord grâce à ses technologies novatrices qui permettent la collecte automatisée de données, le suivi des opérations en temps réel, les rapports analytiques automatisés et les conseils préventifs et prédictifs. L'entreprise joue également un rôle de premier plan dans la promotion de l'Internet industriel des objets (IIoT) et de l'industrie 4.0.

Le tableau de bord Tilelytics met en relief les opportunités de production sur une période spécifique, avec des baisses d'efficacité notables sur deux lignes. Il montre les gains totaux et les gains par opportunité pour l'ensemble des projets, ainsi que l'indicateur clé, l'efficacité globale des équipements (OEE), sur la base d'un créneau horaire défini. Le tableau de bord Tile+ fournit un aperçu en temps réel des performances de la ligne de production, en se concentrant sur les mesures OEE : qualité, disponibilité et performance. Il met en évidence les alertes déclenchées par les temps d'arrêt non planifiés et présente les données relatives à une équipe spécifique. Le graphique donne une vision claire des performances OEE, ce qui vous permet d'identifier rapidement les tendances et les domaines nécessitant une attention particulière.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2517996/Optel_Group_OPTEL_and_Worximity_Join_Forces_to_Boost_Line_Perfor.jpg

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Contactez Worximity, Peggy Fonrose, directrice marketing, Worximity, [email protected] ; Contactez OPTEL, Anne-Sophie Morency, directrice marketing, OPTEL Group, [email protected]