OPTEL und Worximity bündeln ihre Kräfte zur Steigerung der Anlagenleistung mit Echtzeit-OEE-Lösungen

QUÉBEC CITY, 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- OPTEL, ein weltweit führender Anbieter von Rückverfolgbarkeits- und Bildverarbeitungssystemen, und Worximity, ein führender Anbieter von OEE- und Echtzeit-Produktionsüberwachung, gehen eine Partnerschaft ein, um Hersteller bei der Steigerung ihrer betrieblichen Effizienz zu unterstützen.

OPTEL ist bereits in mehr als 6.000 Fabriken vertreten und wird nun die Echtzeit-Produktionsüberwachungs- und Analysesoftware von Worximity anbieten. Kunden können eine Fülle von Daten und Erkenntnissen nutzen, um den Durchsatz und die Gesamtanlageneffektivität (Overall Equipment Effectiveness, OEE) zu verbessern und gleichzeitig Ausfallzeiten, Ausschuss und Kosten zu reduzieren. Es ist die datengesteuerte Lösung, die die Hersteller von heute brauchen, um mit optimierten Ressourcen auf dem Markt vorne zu bleiben.

„Bei der Umsetzung der Serialisierungsvorschriften für unsere Pharmakunden haben wir betriebliche Ineffizienzen festgestellt, insbesondere in Bezug auf die Liniengeschwindigkeit und die Ausschussraten. Wir sind entschlossen, diesen Trend umzukehren, indem wir innovative Technologien wie die Lösungen von Worximity anbieten, um unseren Kunden dabei zu helfen, mit ihren vorhandenen Anlagen und Ressourcen mehr zu produzieren", sagte Louis Roy, Vorstandsvorsitzender von OPTEL. „Worximity hat uns mit seiner Benutzerfreundlichkeit, schnellen Installation und Expertise bei der Förderung kontinuierlicher Verbesserungen in der Werkstatt beeindruckt."

„Als OPTEL an uns herantrat, um die bestehende Ausrüstung für ihre Kunden aufzuwerten, war die Partnerschaft eine naheliegende Lösung", sagte Yannick Desmarais, Gründer und Geschäftsführer von Worximity. „Durch unsere Zusammenarbeit bieten wir eine nicht-intrusive, sofort einsatzbereite OEE-Lösung, die in weniger als einem Tag bereitgestellt werden kann und in der Regel bereits im ersten Jahr zu OEE-Verbesserungen von 10–25 % führt."

Diese Partnerschaft bietet Herstellern erhebliche Effizienzsteigerungen durch die Überwachung von Produktionsdaten in Echtzeit, die eine intelligentere Entscheidungsfindung, geringere Ausfallzeiten und eine höhere Produktivität ermöglichen. Angesichts der Tatsache, dass eine 3-5%ige Verbesserung der OEE in der Regel zu einer 1%igen Steigerung des Gewinns führt, hat diese Zusammenarbeit zwischen OPTEL und Worximity das Potenzial, die Rentabilität durch die Rationalisierung von Produktionsprozessen und die Reduzierung von Ineffizienzen erheblich zu steigern.

Hersteller können OPTEL- und Worximity-Lösungen aus erster Hand auf der CPHI Mailand vom 8. bis 10. Oktober in Halle 18, Stand H41, und auf der Pack-Expo vom 3. bis 6. November in Halle W, Stand 13079, entdecken.

INFORMATIONEN ZU OPTEL

Seit 35 Jahren entwickelt die OPTEL Group Rückverfolgbarkeitstechnologien für Branchen wie Pharmazeutika, Metalle und Mineralien, Batterien, Lebensmittel und Getränke, Agrochemikalien und Konsumgüter. Vom Rohstoff bis zum Verbraucher gewährleisten unsere Lösungen die Einhaltung von Vorschriften und optimieren die Leistung der Lieferkette. Optchain™, unsere Plattform für die Transparenz der Lieferkette, unterstützt die Einhaltung der ESG-Richtlinien und transparente Produktlebenszyklen. TrackSafe bietet Fertigungslösungen mit Serialisierungs-, Aggregations- und KI-Vision-Systemen, während VerifyBrand™ sich auf die nachgelagerte Rückverfolgbarkeit, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und den Schutz vor Fälschungen konzentriert. OPTEL genießt weltweites Vertrauen und verfolgt jährlich Milliarden von Produkten für führende Marken. OPTEL wurde 1989 gegründet und ist eine Certified B Corporation mit Hauptsitz in Kanada und Niederlassungen in Deutschland, Irland, Indien und Brasilien.

INFORMATIONEN ZU WORXIMITY

Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat Worximity Technology Inc. dank seiner innovativen Technologien, die eine automatisierte Datenerfassung, Betriebsüberwachung in Echtzeit, automatisierte Analyseberichte sowie präventive und vorausschauende Beratung ermöglichen, zur Verbesserung der Leistung von mehr als 3.000 Projekten in Nordamerika beigetragen. Das Unternehmen spielt auch eine führende Rolle bei der Förderung des industriellen Internets der Dinge (Industrial Internet of Things, IIoT) und der Industrie 4.0.

Das Dashboard von Tilelytics zeigt die Produktionsmöglichkeiten über einen bestimmten Zeitraum auf, wobei in zwei Bereichen ein deutlicher Effizienzrückgang zu verzeichnen ist. Es zeigt die Gesamtgewinne und Gewinne pro Gelegenheit über Projekte hinweg zusammen mit der Schlüsselkennzahl, der Gesamtanlageneffektivität (Overall Equipment Effectiveness, OEE), basierend auf einem definierten Zeitfenster. Das Tile+ Dashboard bietet eine Echtzeitdarstellung der Leistung der Produktionslinie und konzentriert sich dabei auf die Metriken der Gesamtanlageneffektivität (OEE) - Qualität, Verfügbarkeit und Leistung. Es hebt Warnmeldungen hervor, die durch ungeplante Ausfallzeiten ausgelöst wurden, und zeigt Daten für eine bestimmte Schicht an. Die Grafik gibt einen klaren Überblick über die OEE-Leistung und hilft Ihnen, Trends und Bereiche, die Aufmerksamkeit erfordern, schnell zu erkennen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Kontakt Worximity, Peggy Fonrose, Marketingdirektorin, Worximity, [email protected]; Kontakt OPTEL, Anne-Sophie Morency, Marketingdirektorin, OPTEL Group, [email protected]