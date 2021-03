Optimales Moduldesign der 210-Reihe von Risen Energy: vielversprechend für das Wachstum der PV-Branche

NINGBO, China, 30. März 2021 /PRNewswire/ -- Liu Yafeng, Senior Director für Forschung und Entwicklung beim führenden chinesischen Solarmodulhersteller Risen Energy Co., Ltd., hat auf der kürzlich abgehaltenen PV Module Tech-Konferenz eine Keynote-Rede gehalten, in der er die neuesten Trends bei PV-Modultechnologien, Entwicklungsplänen für PV-Produkte sowie die Herausforderungen und Chancen erläuterte, denen sich die Branche auf dem Weg in die Zukunft gegenübersieht.