La conception optimale des modules de la série 210 de Risen Energy est de bon augure pour la croissance du secteur photovoltaïque

Ces dernières années, de nouvelles technologies de modules ont été mises au point, tandis que le rythme de l'innovation et de la transformation s'est accéléré dans tout le secteur. Les gains d'efficacité et la réduction des coûts restent pourtant les principaux objectifs. Comparées aux séries de modules 158,75 et 166, les séries 182 et 210 offrent des réductions supplémentaires du coût des autres composants du système et du coût actualisé de l'énergie (LCOE) de l'installation photovoltaïque, la série 210 offrant les économies les plus importantes.

La gamme Titan 210 de Risen Energy intègre une conception unique de circuit basse tension, une découpe non destructive et des technologies multi-busbar. Risen Energy a pu maximiser la puissance tout en offrant un LCOE optimisé grâce à l'utilisation de cellules à faible atténuation, de rubans à souder réfléchissants et de boîtiers de dérivation à haute intensité, en combinaison avec une faible tension de commutation et une charge élevée.

L'entreprise utilisera ses nouvelles usines fabrication de cellules et de modules de Yiwu et de Chuzhou, deux villes chinoises, ainsi qu'une usine en Malaisie, actuellement en construction et dont la mise en service est prévue pour le quatrième trimestre, pour la majeure partie de la production de la série 210. Le rôle de la nouvelle installation en Malaisie sera de combler le déficit de capacité de production à l'étranger et de mieux servir le marché nord-américain.

Grâce à ses grandes prouesses en matière de R&D et à ses années d'expérience dans le domaine des technologies photovoltaïques, Risen Energy a remporté le prix de la société de modules photovoltaïques la plus influente – Innovative Breakthrough Pioneer Award – une reconnaissance accordée conjointement par Solarbe et le China General Certification Center, ainsi que les prix Meilleure marque de photovoltaïque 2021 en Australie, Meilleure marque de photovoltaïque 2021 en Pologne et Meilleure marque de photovoltaïque 2021 en Espagne, décernés par EuPD Research, un institut de recherche international faisant autorité en la matière.

