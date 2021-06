Optimiser la création d'instructions de travail en 3D basées sur les données CAO grâce à la nouvelle solution Vuforia Instruct

L' offre disponible en SaaS sur la plateforme PTC Atlas ™ permet aux équipementiers d'étendre les bénéfices de la continuité numérique jusqu'à leurs opérateurs de première ligne. Avec Vuforia Instruct, les entreprises peuvent exploiter les données 3D de la CAO pour créer, fournir et partager facilement à l'échelle de l'entreprise des instructions de travail interactives en RA. Elles permettent d'optimiser les inspections lors de procédure de contrôle qualité et de maintenance sur site.

« Nous sommes ravis de travailler avec PTC et Rockwell Automation pour mettre la RA à la disposition de nos clients, et nous voyons une formidable opportunité d'utiliser les instructions de travail 3D pour optimiser l'exécution des étapes critiques de contrôle dans le cadre de nos procédures de maintenance, de réparation et d'assainissement sur nos équipements d'emballage », a déclaré Alexander Ouellet, Innovation Engineer chez Harpak-ULMA Packaging. « Les instructions de travail créées avec Vuforia Instruct sont beaucoup plus précises et nous permettent de former les employés de nos clients, et même notre propre personnel technique, à des procédures complexes dans des environnements critiques. Les technologies de RA aideront nos clients à réaliser d'importants gains de productivité en leur permettant d'améliorer la précision et la rapidité d'opérations manuelles complexes. »

Environ 67 % des industriels utilisent encore des manuels de procédure sous format papier pour les opérations d'inspection. Ces versions papier de modes opératoires sont souvent truffées d'erreurs, difficiles à interpréter et deviennent finalement des obstacles dans une approche d'amélioration continue. Ces modes opératoires alors mal maîtrisés et exécutés peuvent porter préjudice à la qualité des produits ou des processus, générer des coûts, et affecter la réputation de l'entreprise, sa position sur le marché, la satisfaction des clients et engendrer une perte de revenus. Vuforia Instruct permet aux entreprises de se libérer des formulaires papier en fournissant des orientations et des références visuelles contextuelles aux travailleurs de première ligne, qui ont aussi la possibilité de commenter leur contrôle d'inspection en temps réel et ainsi enregistrer et sauvegarder des informations essentielles.

« Vuforia Instruct permet aux industriels de transformer la façon dont elles créent et communiquent des instructions de travail à leurs opérateurs de première ligne », déclare Michael Campbell, Executive Vice President and General Manager, Augmented Reality Products, chez PTC. « En exploitant les données CAO 3D existantes, les entreprises industrielles peuvent désormais guider pas à pas les opérateurs directement sur les lieux d'intervention avec des instructions détaillées et contextualisées pour effectuer des procédures d'inspection. De telles améliorations sont essentielles pour les industriels qui cherchent à augmenter leur productivité, à améliorer la qualité et à réduire les temps d'arrêt non planifiés. »

PTC stimule l'innovation industrielle avec des solutions éprouvées et maintes fois primées qui permettent aux entreprises de démarquer leurs produits et services, de viser l'excellence opérationnelle et d'améliorer la productivité de leurs collaborateurs. Avec PTC et son écosystème de partenaires, les industriels peuvent tirer parti des promesses offertes par les nouvelles technologies pour piloter leur transformation digitale – sur site, dans le cloud ou via une approche pure Saas. Chez PTC, nous ne nous contentons pas juste de rêver à un monde meilleur, nous contribuons à sa construction.

