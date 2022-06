Or Foundation y SHEIN allanan el camino para el cambio global con su Fondo de Responsabilidad Ampliada de los Productores plurianual

ACCRA, Ghana, 8 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Or Foundation, una organización sin fines de lucro con sedes en los Estados Unidos y Ghana que actúa en la intersección entre la justicia ambiental, la educación y el desarrollo de la moda, y SHEIN, un minorista en línea de productos de moda, belleza y estilo de vida, anunciaron hoy un acuerdo innovador y plurianual que lanzará el Fondo de Responsabilidad Ampliada de los Productores (EPR) de SHEIN. El Fondo ayudará a avanzar en el diseño y la implementación de estrategias de sostenibilidad ecológica y social enfocadas en las prendas que han ingresado al comercio global de ropa de segunda mano y a menudo dejan el comercio de segunda mano como desecho.

El acuerdo entre Or Foundation y SHEIN es el primero de su tipo, y establece un compromiso anual de la marca para apoyar los esfuerzos de gestión de residuos en comunidades profundamente afectadas por los desechos textiles. El acuerdo forma parte del Fondo EPR recientemente anunciado de SHEIN, al que la compañía aportará USD 50 millones durante los próximos cinco años. Los fondos se destinarán a causas globales alineadas con el compromiso de SHEIN de abordar la gestión global de desechos textiles y avanzar en el desarrollo de una economía circular, así como cualquier otra obligación de EPR.

Liz Ricketts, cofundadora y directora ejecutiva de Or Foundation, señaló: "Estamos pidiendo a las marcas que paguen la factura pendiente a las comunidades que gestionan sus desechos, y este es un paso importante hacia la rendición de cuentas. Lo que vemos como verdaderamente revolucionario es el reconocimiento por parte de SHEIN de que su ropa puede terminar aquí en Kantamanto, un simple hecho que ninguna otra marca de moda importante ha estado dispuesta a declarar aún".

Adam Whinston, director global de ESG en SHEIN, expresó: "SHEIN ha establecido una ambiciosa agenda de impacto y nos entusiasma asociarnos con Or Foundation, el receptor inicial del Fondo pionero de SHEIN, para dar el siguiente paso en nuestro viaje. Abordar los desechos de segunda mano es una parte importante del ecosistema de la moda, la cual a menudo se pasa por alto. Tenemos la oportunidad de hacer cambios en este campo y esperamos trabajar con Or Foundation en este primer esfuerzo de su clase".

Como beneficiaria inicial de la subvención, que recibirá USD 5 millones anuales del Fondo general durante tres años, Or Foundation utilizará los recursos para ampliar su programa de aprendizaje Mabilgu (hermandad) para mujeres jóvenes que llevan sacos de ropa de segunda mano en sus cabezas, incubar las empresas comunitarias que transforman los desechos textiles en nuevos productos, adelantar pilotos de iniciativas fibra a fibra con fabricantes textiles ghaneses y mejorar el mercado de Kantamanto a través de una visión basada en la comunidad para garantizar que el mercado de ropa de segunda mano más grande del mundo sea un lugar seguro y digno para trabajar. Or Foundation también redistribuirá una parte de la subvención inicial a organizaciones aliadas en Ghana. Durante este y los próximos años, SHEIN trabajará con Or Foundation para identificar a otros beneficiarios de subvenciones en más países afectados por el problema de los desechos de la moda.

Daniel Mawuli Quist, miembro de la junta directiva de Or Foundation, declaró: "Esta es una contribución empoderadora para Or Foundation, como también esperamos que lo sea para otras organizaciones de todo el mundo, y no debemos perder de vista el valor que Kantamanto y otras comunidades como esta aportan al movimiento hacia la circularidad. Esperamos que otras marcas hagan lo mismo a fin de enfocarse en las personas que marcan una verdadera diferencia".

Tanto SHEIN como Or Foundation están comprometidos a apoyar el trabajo sobre el terreno para mantener la ropa en circulación, reducir los residuos y limpiar y regenerar las áreas afectadas por los desechos textiles. A principios de este año, SHEIN anunció que es signatario de alianzas e iniciativas globales para abordar la reutilización y el reciclaje de productos.

Más allá de esto, Or Foundation sigue centrada en una visión de prosperidad ecológica y económica que inspira a los ciudadanos del mundo a formar una relación con la moda que se extienda más allá de su papel como consumidores. Hasta ahora, Or Foundation ha sido impulsada por la buena voluntad de ciudadanos individuales y propietarios de pequeñas empresas, la mayoría de los cuales no están contribuyendo directamente a la propia crisis de desechos de la moda. Este Fondo EPR representa un punto de inflexión.

Acerca de Or Foundation

Or Foundation es una organización sin fines de lucro con sedes en los Estados Unidos y Ghana que trabaja entre los dos países en la intersección entre justicia ambiental, educación y desarrollo de la moda desde 2011. Or Foundation ha llevado la conciencia global a la crisis de los desechos de la moda a través de una amplia investigación y acción en torno al comercio de prendas de vestir de segunda mano, tal como se manifiesta en Accra, Ghana, hogar del mercado de ropa de segunda mano más grande del mundo. Para obtener más información sobre Or Foundation, visite www.theor.org.

Acerca de SHEIN

SHEIN es un minorista global de moda y estilo de vida comprometido a hacer que la belleza de la moda sea accesible para todos. Utilizamos la tecnología de fabricación a pedido para conectar a los proveedores con nuestra ágil cadena de suministro, con lo que reducimos los desechos de inventario y nos permite ofrecer una variedad de productos asequibles a clientes de todo el mundo. En abril de 2022, la compañía anunció evoluSHEIN, una colección orientada a objetivos específicos hecha con materiales preferidos como poliéster reciclado y viscosa amigable con los bosques. Desde nuestras oficinas globales llegamos a clientes de más de 150 países. Para obtener más información sobre SHEIN, visite www.SHEIN.com.

