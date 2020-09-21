Oracle и Walmart объявляют о получении предварительного одобрения правительства США

РЕДВУД ШОРЗ, шт. Калифорния и БЕНТОНВИЛЛ, шт. Арканзас., 21 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Президент компании ByteDance объявил о получении ею предварительного одобрения соглашения от правительства США, что позволит разрешить неурегулированные вопросы, к числу которых теперь относятся совместные инвестиции компаний Oracle и Walmart с целью приобретения 20% вновь образованной компании TikTok Global.

В рамках этой сделки TikTok создает новую компанию под названием TikTok Global, которая будет отвечать за предоставление всех услуг TikTok пользователям в Соединенных Штатах и большинству пользователей в других странах мира. Сегодня администрация условно одобрила значимую сделку, по которой компания Oracle становится поставщиком защищенных облачных сервисов для TikTok.

Большинство акций TikTok Global будет принадлежать американским инвесторам, включая компании Oracle и Walmart. TikTok Global будет независимой американской компанией со штаб-квартирой в США, а из пяти членов ее совета директоров четверо будут являться американцами.

Все технические средства TikTok будут находиться во владении TikTok Global и соответствовать действующему законодательству США и нормативным актам о неприкосновенности частной жизни. Защита персональных данных для 100 миллионов американских пользователей TikTok будет оперативно обеспечена за счет переноса всех американских данных в ЦОДы Generation 2 Cloud компании Oracle, являющиеся наиболее защищенными облачными центрами обработки данных в мире.

На основе многолетнего опыта в обеспечении защиты самой конфиденциальной информации в мире облачная система Generation 2 Cloud, созданная компанией Oracle, обеспечивает полную изоляцию запущенных приложений и автономное реагирование на угрозы безопасности. Эта уникальная технология исключает риск разведывания данных американских пользователей иностранными правительствами или попыток влияния на них с использованием дезинформации.

Помимо своей доли в капитале компания Walmart обеспечит свои возможности многоканальной розничной торговли, включая ассортимент своего интернет-магазина Walmart.com, площадку электронной коммерции, систему обработки заказов, платежные сервисы и рекламный сервис "measurement-as-a-service".

Компания TikTok Global создаст более 25 тысяч новых рабочих мест в США и будет уплачивать в Казначейство США свыше 5 миллиардов долларов в виде новых налогов.

TikTok Global совместно с компаниями Oracle, SIG, General Atlantic, Sequoia, Walmart и Coatue подготовит образовательный проект в целях разработки и реализации программы дистанционного видеообучения для детей из внутригородских и пригородных районов, включающей в себя различные курсы, от элементарного чтения и арифметики до научных дисциплин, истории и информатики.

В течение 12 месяцев компания TikTok Global проведет первое открытое размещение своих акций (IPO) и будет зарегистрирована на одной из американских фондовых бирж. После IPO доля американских собственников в TikTok Global возрастет и продолжит увеличиваться с течением времени.

Благодаря этому соглашению компания TikTok Global сможет и далее предоставлять ста миллионам американцев доступ к полюбившейся им социальной сети и породить столь необходимую конкуренцию на рынке социальных сетей.

О компании Oracle

Пользователям сервиса Oracle Cloud предлагается полный пакет комплексных приложений для обеспечения таких направлений деятельности, как реализация товаров и услуг, обслуживание, маркетинг, управление кадрами, финансы, логистика и производство, а также высокоавтоматизированная и защищенная инфраструктура Generation 2 с автономной базой данных Oracle. Более подробная информация о компании Oracle (NYSE: ORCL) представлена на сайте www.oracle.com.

О компании Walmart

Компания Walmart Inc. (NYSE: WMT) помогает людям по всему миру экономить деньги и повышать качество своей жизни — в любое время и в любом месте — в розничных магазинах, в Интернете и через свои мобильные устройства. Каждую неделю более 265 миллионов клиентов и членов клуба посещают около 11 500 магазинов под 56 баннерами в 27 странах и на сайтах интернет-магазинов. Компания Walmart, выручка которой в 2020 финансовом году составила 524 млрд долларов США, имеет более 2,2 млн партнеров по всему миру. Walmart по-прежнему является одним из лидеров в сферах устойчивого развития, корпоративной благотворительности и возможностей трудоустройства. Дополнительная информация о компании Walmart представлена на сайте corporate.walmart.com, а также на ее страницах в социальных сетях Facebook (facebook.com/walmart) и Twitter (twitter.com/walmart).

Торговые знаки

Oracle и Java являются зарегистрированными товарными знаками компании Oracle и/или ее аффилированных лиц. Другие наименования могут являться товарными знаками соответствующих владельцев.

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