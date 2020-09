Oracle e Walmart anunciam aprovação provisória do governo dos EUA

REDWOOD SHORES, Califórnia e BENTONVILLE, Arkansas, 21 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- O presidente anunciou que a ByteDance recebeu uma aprovação provisória para um acordo com o governo dos EUA para resolver as questões pendentes, que incluirá agora a Oracle e o Walmart investindo em conjunto para adquirir 20% dos negócios da recém formada TikTok Global.

Como parte do acordo, o TikTok está criando uma nova empresa denominada TikTok Global, que será responsável por oferecer todos os serviços do TikTok aos usuários nos Estados Unidos e à maioria dos usuários no resto do mundo. Hoje, a administração aprovou condicionalmente um acordo histórico em que a Oracle se torna o provedor de nuvem segura do TikTok.

A TikTok Global será de propriedade majoritária de investidores americanos, incluindo a Oracle e o Walmart. A TikTok Global será uma empresa americana independente, com sede nos Estados Unidos, com quatro americanos dentre os cinco membros do Conselho de Administração.

Toda a tecnologia do TikTok estará em posse da TikTok Global e estará em conformidade com as leis e regulamentos de privacidade dos EUA. A privacidade de dados para 100 milhões de usuários americanos do TikTok será rapidamente estabelecida com a transferência de todos os dados americanos para os data centers na nuvem Generation 2 da Oracle, os data centers em nuvem mais seguros do mundo.

Com base em décadas de experiência na proteção dos dados mais confidenciais do mundo, a nuvem Generation 2 da Oracle isola totalmente os aplicativos em execução e responde de forma autônoma às ameaças à segurança. Esta tecnologia exclusiva elimina o risco de governos estrangeiros espionarem usuários americanos ou tentar influenciá-los com desinformação.

Além de sua posição patrimonial, o Walmart trará seus recursos de varejo omnicanal, incluindo as mercadorias do Walmart.com, mercado de comércio eletrônico, atendimento, pagamento e serviço de publicidade de medição como serviço.

A TikTok Global criará mais de 25.000 novos empregos nos Estados Unidos e pagará mais de 5 bilhões em novos impostos ao Tesouro dos EUA.

A TikTok Global, junto com a Oracle, SIG, General Atlantic, Sequoia, Walmart e Coatue, criará uma iniciativa educacional para desenvolver e disponibilizar um currículo online de vídeo baseado em IA para ensinar crianças de bairros centrais pobres e subúrbios uma variedade de cursos desde leitura básica e matemática a ciências, história e engenharia da computação.

A TikTok Global terá uma oferta pública inicial (IPO) em menos de 12 meses e será listada em uma bolsa dos Estados Unidos. Após o IPO, a participação da TikTok Global nos EUA irá aumentar e continuar a crescer ao longo do tempo.

Com este acordo, a TikTok Global será capaz de continuar a fornecer a cem milhões de americanos acesso à rede social que eles adoram, bem como despertar a competição tão necessária no mercado de redes sociais.

Sobre a Oracle

O Oracle Cloud oferece um pacote completo de aplicativos integrados para vendas, serviços, marketing, recursos humanos, finanças, cadeia de suprimentos e manufatura, além da infraestrutura Generation 2 altamente automatizada e segura com o banco de dados autônomo da Oracle. Para informações adicionais sobre a Oracle (NYSE: ORCL), acesse www.oracle.com.

Sobre o Walmart

O Walmart Inc. (NYSE: WMT) ajuda as pessoas em todo o mundo a economizar dinheiro e viver melhor - a qualquer hora e em qualquer lugar - em lojas de varejo, on-line e por meio de seus dispositivos móveis. A cada semana, mais de 265 milhões de clientes e membros visitam aproximadamente 11.500 lojas com 56 banners em 27 países e sites de comércio eletrônico. Com receita no ano fiscal de 2020 de US$ 524 bilhões, o Walmart emprega mais de 2,2 milhões de colaboradores em todo o mundo. O Walmart continua a ser líder em sustentabilidade, filantropia corporativa e oportunidades de emprego. Informações adicionais sobe o Walmart podem ser encontradas em corporate.walmart.com, no Facebook em facebook.com/walmart e no Twitter em twitter.com/walmart.

Marcas registradas

Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e/ou de sua afiliadas. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

