REDWOOD SHORES, Kalifornien und BENTONVILLE, Arkansas, 21. September 2020 /PRNewswire/ -- Der Präsident hat angekündigt, dass ByteDance eine vorläufige Genehmigung für eine Vereinbarung mit der US-Regierung erhalten habe, um ausstehende Fragen aufzuklären. Unter dieser Vereinbarung werden Oracle und Walmart gemeinsam investieren, um 20% des neu gegründeten Unternehmens TikTok Global zu erwerben.

Als Teil der Abmachung erschafft TikTok ein neues Unternehmen names TikTok Global, das dafür verantwortlich sein wird, Nutzern in den Vereinigten Staaten und den meisten anderen Nutzern im Rest der Welt alle TikTok-Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Heute genehmigte die Regierung einen richtungsweisenden Vertrag unter Auflagen, demzufolge Oracle TikTok eine sichere Cloud bereitstellt.

TikTok Global wird sich im Mehrheitsbesitz von amerikanischen Investoren befinden, darunter Oracle und Walmart. TikTok Global wird eine unabhängige amerikanische Firma sein, mit Hauptsitz in den USA und einem Firmenvorstand, der zu 4 von 5 Mitgliedern aus Amerikanern bestehen wird.

Sämtliche Technologie TikToks wird im Besitz von TikTok Global sein und den Gesetzen und Datenschutzrichtlinien der USA entsprechen. Der Datenschutz für 100 Millionen amerikanische TikTok-Nutzer wird schnell eingerichtet werden, indem alle amerikanischen Daten auf Oracles Generation 2 Cloud-Datenzentren verlegt werden, die sichersten Cloud-Datenzentren weltweit.

Basierend auf Jahrzehnten von Erfahrung mit der Absicherung der sensibelsten Daten der Welt, isoliert Oracles Generation 2 Cloud laufende Anwendungen vollkommen und reagiert auf Sicherheitsrisiken autonom. Diese einzigartige Technologie eliminiert das Risiko, dass ausländische Regierungen amerikanische Nutzer ausspähen, oder versuchen, sie mit Desinformationen zu beeinflussen.

Zusätzlich zu Walmarts Eigenkapitalausstattung wird der Konzern seine Omnichannel Einzelhandels-Ressourcen, darunter das Sortiment, den elektronischen Marktplatz, das Fulfillment, die Zahlungsmöglichkeiten und die Werbeleistungen für das „measurement-as-a-service" von Walmart.com mit sich bringen.

TikTok Global wird mehr als 25.000 neue Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten schaffen und mehr als 5 Milliarden US-Dollar in neuen Steuern an das US-Finanzministerium zahlen.

TikTok Global, zusammen mit Oracle, SIG, General Atlantic, Sequoia, Walmart und Coatue wird eine Bildungsinitiative gründen, um einen AI-getriebenen Online-Videolehrplan zu entwickeln und zu liefern, der Kindern aus der Innenstadt bis in die Vororte verschiedene Kurse, angefangen bei grundlegendem Lesen und Mathematik, bis hin zu Wissenschaft, Geschichte und technischer Informatik, vermitteln soll.

TikTok Global wird in weniger als 12 Monaten einen Börsengang (IPO) durchführen und an der US-Börse notiert werden. Nach dem IPO wird der Besitz von TikTok Global durch US-Investoren mit der Zeit weiter ansteigen und wachsen.

Mit dieser Vereinbarung wird es TikTok Global möglich sein, weiterhin einhundert Millionen Amerikanern ihr geliebtes soziales Netzwerk anzubieten, sowie den dringend benötigten Wettbewerb im Markt der sozialen Netzwerke zu entfachen.

