Orangetheory Fitness annonce son expansion en Italie

Le leader du fitness en studio, propriété de Purpose Brands, fait son entrée sur le marché italien pour la première fois, en introduisant de nouveaux formats de studio et en établissant un partenariat avec un fournisseur local.

BOCA RATON, Fla. et WOODBURY, Minn. et ROME, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- Purpose Brands, le portefeuille de marques de franchise de fitness, de santé et de bien-être le plus important et le plus fiable au monde, a annoncé aujourd'hui qu'Icon Palestre, une société italienne de gestion de fitness dirigée par le PDG Felice Orsinetti, a obtenu les droits de franchise pour ouvrir quatre studios Orangetheory Fitness (OTF) dans la région métropolitaine de Rome au cours des quatre prochaines années. L'accord marque l'introduction d'Orangetheory sur le marché italien.

Orangetheory Fitness announces expansion into Italy, growing Purpose Brands' international footprint.

Les studios de Rome présenteront une nouvelle configuration, avec un espace plus réduit et une offre d'équipement rationalisée. Cette différence de taille permet à Orangetheory de se développer dans des zones où les possibilités immobilières sont limitées, sans modifier la combinaison de cours de musculation et de cardio qui fait la réputation de l'OTF. Les quatre studios seront parmi les premiers de ce format dans le système Orangetheory, qui est disponible dans le monde entier en fonction des besoins. Le fabricant italien de matériel de fitness haut de gamme Technogym fournira une partie des équipements de musculation.

« Nous sommes ravis d'introduire Orangetheory Fitness sur le marché en pleine croissance du fitness en Italie », a déclaré Tom Leverton, directeur général de Purpose Brands. « Notre plus grande priorité en 2026 est de développer Orangetheory, tant aux États-Unis qu'à l'international. Avec l'expansion au Japon et dans le CCG au début de cette année, et maintenant en Italie, OTF est en mesure d'accélérer sa croissance mondiale et de répondre à la demande croissante des consommateurs dans le monde entier ».

Sander van den Born, directeur international de Purpose Brands, a déclaré : « L'arrivée d'Orangetheory à Rome est une étape importante. L'essor universel de la santé holistique et de l'entraînement fonctionnel avec des programmes comme HYROX nous indique que le consommateur italien est prêt pour ce qu'offre la FTO. Le format plus petit du studio est un avantage pour les franchisés : il ouvre des sites qui n'auraient pas été possibles auparavant et réduit considérablement les coûts d'investissement initiaux. Le partenariat avec Technogym, l'une des marques de fitness les plus respectées d'Italie, témoigne de notre volonté d'établir des partenariats locaux solides ».

« Orangetheory a gagné sa place comme l'une des marques de fitness les plus appréciées dans le monde, en remportant à plusieurs reprises les prix préférés des fans aux États-Unis », a déclaré Lauren Cody, présidente mondiale de la marque, Orangetheory Fitness. « La réputation d'Orangetheory et son entraînement axé sur les résultats dépassent les frontières, et l'Italie est exactement le type de marché où l'entreprise va prospérer. Nous sommes fiers de présenter la FTO à de nouveaux publics dans le monde entier ».

« La dynamique de notre portefeuille est actuellement remarquable », a poursuivi M. van den Born. « Notre marque phare, Anytime Fitness, a récemment ouvert un siège social à Madrid, en Espagne, et poursuit sa croissance en signant de nouveaux accords aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud. Orangetheory progresse rapidement vers ses objectifs d'expansion internationale. Ensemble, ils représentent une opportunité convaincante pour les franchisés qui veulent faire partie d'entreprises conçues pour une échelle mondiale. C'est le moment idéal pour faire partie de la famille Purpose Brands ».

À propos de Purpose Brands, LLC

Purpose Brands est le portefeuille de marques et de services de franchise de fitness, de santé et de bien-être le plus important et le plus fiable au monde : Anytime Fitness, Orangetheory Fitness, Waxing the City, The Bar Method, Healthy Contributions et Provision Security. Ensemble, ces marques génèrent un chiffre d'affaires de 3,9 milliards de dollars US et opèrent dans 46 pays et territoires sur les sept continents, avec un total de 6 millions de membres. Avec un modèle d'exploitation de franchise de classe mondiale et un ensemble de services qui aident les marques de son portefeuille à s'accélérer, Purpose Brands est le mieux placé pour une expansion rapide et pour conquérir une forte part de marché dans l'industrie mondiale du bien-être. Pour plus d'informations, consultez le site https://purposebrands.com.

Contact :

Julie Elepano

Purpose Brands, LLC

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