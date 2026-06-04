Orangetheory Fitness kündigt Expansion nach Italien an

Der führende Studio-Fitnessanbieter im Besitz von Purpose Brands betritt zum ersten Mal den italienischen Markt und führt neue Studioformate und eine Partnerschaft mit einem lokalen Anbieter ein

BOCA RATON, Fla. und WOODBURY, Minn. und ROME, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Purpose Brands, das weltweit größte und vertrauenswürdigste Portfolio von Fitness-, Gesundheits- und Wellness-Franchisemarken, gab heute bekannt, dass sich Icon Palestre, ein italienisches Fitnessmanagement-Unternehmen unter der Leitung von CEO Felice Orsinetti, die Franchiserechte gesichert hat, um in den nächsten vier Jahren vier Orangetheory Fitness (OTF)-Studios im Großraum Rom zu eröffnen. Die Vereinbarung markiert die Einführung von Orangetheory auf dem italienischen Markt.

Orangetheory Fitness announces expansion into Italy, growing Purpose Brands' international footprint.

Die Studios in Rom werden eine neue Konfiguration aufweisen, einschließlich einer kleineren Grundfläche und eines optimierten Geräteangebots. Der Größenunterschied ermöglicht es Orangetheory, in Gebieten mit begrenzten Immobilienmöglichkeiten zu wachsen, ohne die für OTF charakteristische Mischung aus Kraft- und Cardio-Kursen zu verändern. Die vier Studios werden zu den ersten dieses Formats im Orangetheory-System gehören, das weltweit nach Bedarf verfügbar ist. Der italienische High-End-Fitnesshersteller Technogym wird einen Teil der Kraftgeräte liefern.

„Wir freuen uns sehr, Orangetheory Fitness auf dem wachsenden italienischen Fitnessmarkt einzuführen", sagte Tom Leverton, Chief Executive Officer von Purpose Brands. „Unsere größte Priorität für 2026 ist das Wachstum von Orangetheory, sowohl in den USA als auch international. Mit der Expansion nach Japan und in den Golf-Kooperationsrat zu Beginn dieses Jahres und nun nach Italien ist OTF in der Lage, sein globales Wachstum zu beschleunigen und die steigende Verbrauchernachfrage weltweit zu befriedigen."

Sander van den Born, Chief International Officer, Purpose Brands, sagte: „Orangetheory nach Rom zu bringen, ist ein aufregender Meilenstein. Der allgemeine Aufstieg von ganzheitlicher Gesundheit und funktionellem Training mit Programmen wie HYROX zeigt uns, dass der italienische Verbraucher bereit ist für das, was OTF bietet. Das kleinere Studioformat ist ein Vorteil für Franchisenehmer: Es eröffnet Standorte, die vorher nicht möglich gewesen wären, und reduziert die Investitionskosten erheblich. Und die Partnerschaft mit Technogym, einer der angesehensten Fitnessmarken Italiens, spiegelt unser Engagement für den Aufbau starker lokaler Partnerschaften wider".

„Orangetheory hat sich seinen Platz als eine der beliebtesten Boutique-Fitnessmarken der Welt verdient und gewinnt in den USA immer wieder Auszeichnungen für seine Fans", sagt Lauren Cody, Global Brand President von Orangetheory Fitness. „Orangetheorys hervorragender Ruf und sein ergebnisorientiertes Training sind grenzüberschreitend, und Italien ist genau der Markt, auf dem das Unternehmen erfolgreich sein wird. Wir sind stolz darauf, OTF einem neuen Publikum auf der ganzen Welt vorzustellen."

„Die Dynamik in unserem gesamten Portfolio ist derzeit bemerkenswert", so van den Born weiter. „Unser Flaggschiff, Anytime Fitness, hat vor kurzem eine Unternehmenszentrale in Madrid, Spanien, eröffnet und setzt sein Wachstum mit neuen Vereinbarungen in den Niederlanden, Neuseeland und Südafrika fort. Orangetheory macht rasche Fortschritte bei seinen internationalen Expansionszielen. Zusammen stellen sie eine überzeugende Gelegenheit für Franchisenehmer dar, die Teil eines Unternehmens sein wollen, das auf globale Größe ausgelegt ist. Es ist eine großartige Zeit, Teil der Purpose Brands-Familie zu sein."

Über Purpose Brands, LLC

Purpose Brands ist das weltweit größte und vertrauenswürdigste Portfolio von Fitness-, Gesundheits- und Wellness-Franchisemarken und -dienstleistungen: Anytime Fitness, Orangetheory Fitness, Waxing the City, The Bar Method, Healthy Contributions und Provision Security. Zusammen erwirtschaften diese Marken einen Umsatz von 3,9 Milliarden US-Dollar und sind in 46 Ländern und Gebieten auf allen sieben Kontinenten mit insgesamt 6 Millionen Mitgliedern vertreten. Mit einem erstklassigen Franchise-Betriebsmodell und einer Reihe von Dienstleistungen, die den Marken des Portfolios helfen, schneller zu wachsen, ist Purpose Brands bestens positioniert, um schnell zu expandieren und einen starken Marktanteil in der globalen Wellness-Branche zu erobern. Weitere Informationen finden Sie unter https://purposebrands.com.

Kontakt:

Julie Elepano

Purpose Brands, LLC

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