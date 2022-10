Orbis Technologies annonce l'acquisition de Writing Assistance, Inc.

ANNAPOLIS, Maryland, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Orbis Technologies, Inc. (Orbis), un chef de file mondial dans la fourniture de solutions et de services de contenu pour les grandes entreprises et les organisations gouvernementales du monde entier, annonce l'acquisition de Writing Assistance, Inc. (WAI), une société basée dans le Minnesota et spécialisée dans la recherche et le recrutement de rédacteurs professionnels. Les sociétés fusionnées conserveront le nom d'Orbis Technologies, Inc. et garderont leur siège social à Annapolis, dans le Maryland.

« Avec près de 30 ans d'expérience, l'acquisition de WAI renforce notre offre de services dans divers secteurs en ajoutant plus de cent développeurs de contenu professionnels à nos équipes de service », a déclaré Brian Ippolito, président et PDG d'Orbis Technologies. « WAI représente notre troisième acquisition au cours des vingt-quatre derniers mois et notre plus grande acquisition à ce jour. L'acquisition de WAI élargit notre présence dans le secteur des soins de santé et place Orbis en position de force pour poursuivre notre croissance rapide en 2023 et au-delà. »

WAI, basée dans le Minnesota, fournit à ses clients une grande variété de services, notamment la rédaction technique et médicale, la rédaction de propositions Medicare et Medicaid, la rédaction de textes et le développement de didacticiels. « En faisant partie d'Orbis, nous pourrons proposer de nouveaux produits et services à nos clients, tout en tirant parti des ressources mondiales d'Orbis », a souligné Scott Hartmann PDG de WAI. « L'exploitation de la plateforme CCMS RSuite d'Orbis nous permet non seulement de créer le contenu dont nos clients ont besoin, mais aussi de gérer et de publier ce contenu de manière rentable. »

La société fusionnée accompagne des clients dans 40 pays, notamment des entreprises du classement Fortune 500, l'armée et d'autres organisations gouvernementales.

À propos d'Orbis Technologies, Inc.

Orbis Technologies, Inc. est un leader mondial reconnu dans la prestation de solutions de contenu novatrices et de services professionnels à différentes organisations, d'entreprises figurant au palmarès du Fortune 500 au gouvernement fédéral des États-Unis. Le siège social d'Orbis se trouve à Annapolis, dans le Maryland, et la société possède des bureaux à Orlando (Floride), Durham (Caroline du Nord), Milwaukee (Wisconsin), Chennai (Inde), Torquay (Royaume-Uni) et Sydney (Australie).

