Orbis Technologies anuncia la adquisición de Writing Assistance, Inc

ANNAPOLIS, Md., 25 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Orbis Technologies, Inc. (Orbis), líder mundial en la entrega de soluciones y servicios de contenido para grandes empresas y organizaciones gubernamentales en todo el mundo, anuncia la adquisición de Writing Assistance, Inc (WAI), una empresa con sede en Minnesota que se especializa en redacción profesional y dotación de personal. Las empresas combinadas conservarán el nombre de Orbis Technologies, Inc. y mantendrán su sede en Annapolis, MD.

"Con casi 30 años de experiencia, la adquisición de WAI fortalece nuestra oferta de servicios en varias industrias al agregar más de cien desarrolladores de contenido profesional a nuestros equipos de servicio", afirmó Brian Ippolito, director general y consejero delegado de Orbis Technologies. "WAI representa nuestra tercera adquisición en los últimos veinticuatro meses y nuestra mayor adquisición hasta la fecha. La adquisición de WAI amplía nuestra presencia en la industria de la salud y coloca a Orbis en una posición sólida para continuar con nuestro rápido crecimiento hasta 2023 y más allá".

WAI, con sede en Minnesota, brinda a sus clientes una amplia variedad de servicios, que incluyen redacción técnica y médica, redacción de propuestas de Medicare y Medicaid, redacción de textos publicitarios y desarrollo de cursos. "Convertirnos en parte de Orbis nos permitirá brindar nuevos productos y servicios a nuestros clientes, así como aprovechar los recursos globales de Orbis", dijo Scott Hartmann, director general y consejero delegado de WAI. "Aprovechar la plataforma Orbis RSuite CCMS nos permite no solo crear el contenido que requieren nuestros clientes, sino también administrar y publicar ese contenido de manera rentable".

La compañía combinada brinda soporte a clientes en 40 países, incluidas compañías Fortune 500, el ejército y otras organizaciones gubernamentales.

Acerca de Orbis Technologies, Inc.

Orbis Technologies, Inc. es un líder mundial establecido en la entrega de soluciones de contenido innovadoras y servicios profesionales a empresas que van desde Fortune 500 hasta el gobierno federal de EE. UU. Orbis tiene su sede en Annapolis, Maryland, con oficinas en Orlando (FL), Durham (NC), Milwaukee (WI), Chennai, India, Torquay, Reino Unido y Sídney, Australia.

