Orderly Network chega à rede principal em 11 de outubro

O lançamento público impulsiona a exchange descentralizada WOOFi DEX e traça o roteiro

NASSAU, Bahamas, 11 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Orderly Network, uma infraestrutura de trading descentralizada robusta que oferece spot trading e trading de contratos futuros sem permissões por livro de ofertas, desenvolvida na blockchain NEAR, chegará à rede principal em 11 de outubro. O lançamento programado impulsionará a exchange descentralizada WOOFi DEX com a infraestrutura de livro de ofertas da Orderly, oferecendo liquidez profunda aos traders profissionais.

"Esse lançamento se segue a nossa rede de testes bem-sucedida, que gerou mais de 75 mil usuários em apenas dez semanas, 2,2 bilhões de dólares em volume da WOOFi DEX e 764 mil transações on-chain. Começando com a WOOFi DEX, ofereceremos infraestrutura de trading centralizada em nível financeiro, aproveitando as experiências de nossa rede incubadora WOO Network e NEAR no desenvolvimento de plataformas de trading e exchanges descentralizadas", disse Ran Yi, cofundador da Orderly Network.

Juntamente com o lançamento, a Orderly Network também traçou seu roteiro de inovações que estão chegando à infraestrutura, como perpetual swaps, livro de ofertas on-chain, pool comunitário, financiamentos e empréstimos e a funcionalidade swap, entre outros.

"Também traçamos nosso roteiro, que está alinhado com nosso objetivo de oferecer a infraestrutura de camada de liquidez mais robusta na qual qualquer dApp (aplicativo descentralizado) possa ser desenvolvido. As medidas que estamos tomando derrubarão ainda mais a barreira de entrada para o desenvolvimento de aplicações de DeFi (finanças descentralizadas), promovendo ainda mais o avanço da oferta geral de DeFi na NEAR", disse Yi.

"Estamos entusiasmados com o lançamento da Orderly Network na NEAR", disse a cofundadora Illia Polosukhin. "A Orderly adota uma abordagem diferenciada, levando a autocustódia e a agregabilidade a uma DEX e mantendo, ao mesmo tempo, a experiência do usuário de exchanges no mesmo nível dos análogos de custódia. Esse pode se tornar o novo padrão mais justo e mais rápido de trading e pode viabilizar mais casos de uso no ecossistema de DeFi da NEAR.

Em julho deste ano, a Orderly Network arrecadou mais de USD 20 milhões de rodadas de investimentos estratégicos de um grupo de pesos-pesados dos investimentos de risco em criptomoedas e de uma instituição financeira, incluindo Pantera Capital, Dragonfly Capital e Sequoia China.

Para garantir que os pares de trading tenham liquidez após o lançamento público da Orderly, os agentes de liquidez AlphaGrep, Kronos Research e LedgerPrime fornecerão a liquidez inicial. Para melhorar ainda mais a liquidez, a Orderly Network lançará pools comunitários, nos quais os detentores de tokens podem emprestar ativos a agentes de liquidez, aproveitando, ao mesmo tempo, uma oferta de liquidez unilateral com rendimentos sustentáveis.

À medida que a DeFi evolui rapidamente, a Orderly Network se esforça para atender às necessidades dos traders profissionais e dos clientes institucionais, oferecendo acesso infalível a ativos digitais. Utilizando as dez principais exchanges de criptomoedas WOO Network e NEAR, uma blockchain pública de primeira camada líder para uma ampla gama de dApps, a Orderly permite que os traders executem ordens diretamente utilizando contratos inteligentes, oferecendo, ao mesmo tempo, a flexibilidade desejada com relação a tamanhos de ordens e preços.

Quem somos

A Orderly Network é um protocolo de exchange sem permissões e descentralizado desenvolvido na NEAR. Fundada em abril de 2022, com a missão de criar a infraestrutura de camada de liquidez mais robusta para qualquer dApp utilizar e desenvolver, a Orderly Network oferece execução líder de mercado com baixa latência, taxas mínimas e acesso a amplas opções de liquidez. Para mais informações, acesse nosso site.

