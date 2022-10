Orderly Network llega a mainnet el 11 de octubre

El lanzamiento público impulsa el intercambio descentralizado WOOFi DEX y describe la hoja de ruta

NASSAU, Bahamas, 11 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Orderly Network, una sólida infraestructura comercial descentralizada que ofrece comercio de libros de pedidos al contado y de futuros sin permiso, construida sobre la blockchain NEAR, llegará a la red principal el 11 de octubre. El lanzamiento programado impulsará el intercambio descentralizado WOOFi DEX con la infraestructura del libro de pedidos de Orderly, lo que permitirá a los comerciantes profesionales acceder a una gran liquidez.

"Este lanzamiento se produce después de nuestra exitosa red de prueba, que generó más de 75 000 usuarios en solo diez semanas, un volumen de WOOFi DEX de 2.200 millones de dólares y 764.000 transacciones en cadena. Comenzando con WOOFi DEX, ofreceremos una infraestructura comercial centralizada de nivel financiero aprovechando las experiencias de nuestra incubadora WOO Network y NEAR en la construcción de plataformas comerciales y bolsas descentralizadas", indicó Ran Yi, cofundador de Orderly Network.

Junto con el lanzamiento, Orderly Network también describió su hoja de ruta de las innovaciones que están llegando a la infraestructura, incluidos los intercambios perpetuos, el libro de pedidos en cadena, el grupo comunitario, los préstamos y préstamos, y la funcionalidad de intercambio, entre otros.

"También hemos esbozado nuestra hoja de ruta que está alineada con nuestro objetivo de proporcionar la infraestructura de capa de liquidez más sólida para cualquier dApp (aplicación descentralizada) sobre la cual construir. Los pasos que estamos tomando romperán aún más la barrera de entrada para la construcción de aplicaciones DeFi (finanzas descentralizadas) mientras avanza la oferta general de DeFi en NEAR", explicó Yi.

"Estamos emocionados por el lanzamiento de la red principal del equipo de Orderly Network en NEAR", afirmó Illia Polosukhin, cofundadora de NEAR. "Orderly adopta un enfoque único, brindando autocustodia y componibilidad a un DEX mientras mantiene la experiencia del usuario de intercambio a la par con los análogos de custodia. Esto puede convertirse en el nuevo estándar de comercio más justo y rápido y abrir más casos de uso en el ecosistema NEAR DeFi.

En julio de este año, Orderly Network recaudó más de 20 millones de USD de rondas de inversión estratégica de un grupo de pesos pesados de criptoempresas y una institución financiera, incluidos Pantera Capital, Dragonfly Capital y Sequoia China.

Para garantizar que los pares comerciales sean líquidos después del lanzamiento público de Orderly, los creadores de mercado AlphaGrep, Kronos Research y LedgerPrime proporcionarán la liquidez inicial. Para mejorar aún más la liquidez, Orderly Network lanzará grupos de préstamos comunitarios donde los poseedores de fichas pueden prestar activos a los creadores de mercado mientras disfrutan de una provisión de liquidez unilateral con rendimientos sostenibles.

A medida que DeFi evoluciona rápidamente, Orderly Network se esfuerza por satisfacer las necesidades de los comerciantes profesionales y los clientes institucionales proporcionando acceso infalible a los activos digitales. Aprovechando las 10 principales criptobolsas WOO Network y NEAR, una cadena de bloques de nivel 1 pública líder para una amplia gama de dApps, Orderly permite a los comerciantes ejecutar órdenes directamente utilizando contratos inteligentes al tiempo que proporciona la flexibilidad deseada con el tamaño de las órdenes y los precios.

Acerca de nosotros

Orderly Network es un protocolo de intercambio descentralizado y sin permiso basado en NEAR. Fundada en abril de 2022 con la misión de crear la infraestructura de capa de liquidez más sólida para que cualquier dApp la utilice y la desarrolle, Orderly Network ofrece una ejecución líder en el mercado con baja latencia, tarifas mínimas y acceso a amplias opciones de liquidez. Para obtener más información, visite nuestro sitio web.

SOURCE Orderly Network