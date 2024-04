Organisation avec succès de la conférence de lancement de produits de SINOTRUK en Algérie

ALGER, Algérie, 29 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le 23 avril, la conférence de lancement des marques de la série HOWO de SINOTRUK sur le thème « Marque N°1 des camions lourds en Chine • Nouvelle opportunité, nouveau point de départ et nouveau chapitre » s'est tenue avec succès à Alger, capitale de l'Algérie. Plus de 300 personnes ont assisté à cet événement, y compris M. LIU Wei, directeur général adjoint de SINOTRUK, M. LAN Junjie, assistant du directeur général de SINOTRUK et PDG de la région Afrique, M. SONG Yang, directeur général de la région Afrique de l'Ouest de SINOTRUK, M. LAROUSSI AMOURI, PDG du Groupe AMOURI, partenaire algérien de SINOTRUK, M. SALEM SOUIKI, directeur exécutif de la société SOFRAMIMEX du Groupe AMOURI, les entreprises leaders dans les domaines de construction, de logistique, de transport et d'autres domaines en Algérie, ainsi que les représentants des entreprises chinoises en Algérie. SINOTRUK a exposé 10 principaux modèles de vente, y compris les camions tracteurs 6X4 HOWO, les camions à benne basculante 8X4, les camions d'arrosage, les camions et les châssis de véhicules spéciaux.

Pendant la conférence de lancement, M. LAN Junjie, assistant du directeur général de SINOTRUK et PDG de la région Afrique, a présenté aux invités le profil de SINOTRUK et son aménagement de développement sur le marché algérien, a démontré la force de SINOTRUK en tant que « marque N°1 des camions lourds en Chine ». En plus, il a annoncé le plan de construire l'usine KD en Algérie, démontrant ainsi la détermination à s'attacher de manière approfondie au marché algérien. M. SALEM SOUIKI, directeur exécutif de la société SOFRAMIMEX a présenté les principaux produits de vente de SINOTRUK et l'aménagement parfait du marché secondaire en Algérie, ce qui a démontré la forte compétitivité des produits de SINOTRUK.

SINOTRUK est profondément impliqué sur le marché algérien depuis plus de 15 ans, et a obtenu un quota d'importation de 2 500 véhicules en 2023, c'est également la seule marque obtenant le quota d'importation de véhicules utilitaires de ce lot, ce qui a pleinement démontré la haute reconnaissance de la marque SINOTRUK sur le marché algérien. L'organisation réussie de cette conférence de lancement marque que SINOTRUK, en tant que « marque N°1 des camions lourds en Chine », a réalisé un saut qualitatif dans son développement en Algérie.

À l'avenir, SINOTRUK s'associera à AMOURI dans le développement du marché algérien de manière conjointe et approfondie et apporter sa contribution au développement de l'Algérie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2399312/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2399311/image_2.jpg