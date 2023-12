Organisation réussie de la première édition du forum AALCO Annual Arbitration Forum 2023 à Hong Kong

HONG KONG, 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Établie en 1956, l'Organisation consultative juridique afro-asiatique (AALCO) est une organisation gouvernementale qui compte aujourd'hui 47 pays membres avec un PIB combiné de plus de 26 000 milliards de dollars. Elle dispose d'un siège aux Nations Unies et peut parler au nom des deux tiers de la population mondiale sur des questions d'intérêt commun, notamment la paix, des règles plus équitables pour la croissance de l'économie numérique, la croissance économique, la facilitation du commerce, ainsi que la prévention et la résolution des conflits et des différends. En 2023, l'AALCO a conclu avec succès le forum annuel d'arbitrage AALCO 2023 à Hong Kong. L'événement, placé sous le thème « Résoudre les différences dans un monde en évolution en restant fidèle à l'esprit de Bandung », a été organisé par le Centre d'arbitrage régional AALCO de Hong Kong (AALCO-HKRAC) avec le soutien du ministère de la Justice du pays hôte à Hong Kong, 53 organisations de soutien, dont des compagnies aériennes commanditaires, des chambres de commerce de premier plan, des organismes professionnels de premier plan et des centres de règlement des différends en Asie et en Afrique. L'événement hybride a réuni plus de 1 500 personnes de plus de 30 pays et a été retransmis, rassemblant des millions de téléspectateurs. Les participants comprenaient des chefs d'entreprise, des industriels, des innovateurs, des entrepreneurs, des ambassadeurs, des consul généraux, des chefs de département juridique de grandes entreprises internationales, des dirigeants d'institutions d'arbitrage, des organisations professionnelles, des juges, des fonctionnaires des ministères de la justice, des législateurs élus et des représentants de gouvernement.

AALCO Annual Arbitration Forum 2023 successfully held in Hong Kong

L'honorable John Lee, directeur général de la RAS de Hong Kong de la RPC, a prononcé l'allocution de bienvenue. Il a notamment déclaré : « Hong Kong est la championne du libre-échange et nous sommes déterminés à promouvoir la coopération régionale et internationale. Nous nous efforçons de servir de 'super connecteur' entre le continent chinois et le reste du monde et de 'super fournisseur de valeur ajoutée'. Nous continuerons d'intensifier nos efforts pour devenir un centre juridique international. L'ouverture officielle de l'AALCO-HKRAC en mai 2022 est une reconnaissance de la position de Hong Kong en tant que centre de premier plan pour les services juridiques et de règlement des différends internationaux dans la région Asie-Pacifique, conformément à notre positionnement dans le cadre du 14e plan quinquennal national. »

Son Excellence Dr Kamalinne Pinitpuvadol, Secrétaire général d'AALCO, s'est rendu en avion depuis le siège mondial d'AALCO et a fait remarquer que l'objectif de la création des centres d'arbitrage régionaux d'AALCO était de générer de la stabilité et d'établir la confiance dans les relations commerciales en fournissant des moyens appropriés de règlement des différends commerciaux dans le cadre d'un mécanisme raisonnable et équitable dans les régions d'Asie et d'Afrique. L'AALCO-HKRAC est le sixième centre d'AALCO. En tant que tel, il joue un rôle central dans la promotion de la résolution alternative des conflits à l'échelle internationale avec des installations de classe mondiale, notamment la plateforme de résolution en ligne de premier plan, rentable et rapide, la sécurité par conception et la confidentialité par conception.

M. FANG Jianming, Commissaire adjoint, dépendant du Bureau du Commissaire du Ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, a déclaré que ce forum renforcerait et contribuerait à développer le leadership et l'avantage uniques de Hong Kong en matière d'arbitrage commercial international et de règlement des différends en ligne pour aider à promouvoir les économies et la coopération juridique en Asie et en Afrique.

M. Nick Chan, juge de paix et responsable de l'AALCO-HKRAC, a animé des tables rondes avec des experts, partageant des idées pratiques sur les derniers changements de loi, les pratiques judiciaires, l'exécution des sentences arbitrales, la plateforme de pointe de résolution des conflits en ligne (ODR) de l'AALCO et les mesures de redressement provisoire disponibles uniquement à Hong Kong et aidant les entreprises du monde entier à préserver des actifs et des preuves en Chine continentale immédiatement après le début de l'arbitrage avec l'AALCO-HKRAC. Ont également été abordées les démarches à suivre par les entreprises afin qu'elles utilisent Hong Kong comme un tremplin pour accéder aux marchés dans les 47 États membres de l'AALCO et dans le reste de l'Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.

Les entreprises peuvent s'inspirer des idées proposées. Il leur suffit de consulter les actes enregistrés dans lesquels des experts du monde entier identifient les opportunités, partagent des idées pratiques et explorent la voie à suivre pour faire avancer la paix, les économies et la résolution des différends et des conflits. Ces échanges permettent également d'avoir une compréhension des perspectives de l'industrie concernant les mégaprojets d'infrastructure, et éclairent les questions du développement éthique de l'IA, du B2C, du B2B, du commerce électronique, des facteurs ESG, de la technologie financière, du commerce de la propriété intellectuelle, de la « LawTech » et de la résolution des conflits en ligne, et l'exploration des moyens permettant d'harmoniser les règles et les normes.

L'AALCO-HKRAC, établi par le droit international, présente un avantage clair de neutralité vis-à-vis des pays et fait partie d'un système de règlement des différends de l'AALCO largement reconnu et respecté. L'AALCO-HKRAC complète la Convention des Nations Unies sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères et peut être la meilleure option, parmi les choix possibles, pour résoudre les différends locaux, nationaux et internationaux d'une manière neutre, impartiale et rentable.

Site Web : www.aalcohkrac.org

Enregistrement :

Jour 1 : https://youtube.com/live/TOaT4f5B5fQ

Jour 2 : https://www.youtube.com/watch?v=jizF2DCX9MM

CONTACT : 2180 0923 / [email protected]