Organização de Cooperação Digital recebe Nigéria e Omã como membros fundadores e lança várias iniciativas

RIAD, Arábia Saudita, 13 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Organização de Cooperação Digital (Digital Cooperation Organization, DCO), com sede em Riad, anunciou a adesão da República Federal da Nigéria e do Sultanato de Omã como membros fundadores, juntando-se a Bahrein, Jordânia, Kuwait, Paquistão e Arábia Saudita. Combinados, os sete países são um bloco econômico de US$ 1,2 trilhão no PIB. A base populacional das sete nações é de cerca de 480 milhões de pessoas, das quais 80% tem menos de 35 anos de idade.

A DCO convocou sua primeira reunião ministerial, presidida pelo ministro da comunicação e tecnologia da informação, S. Ex.ª Abdullah bin Amer Al-Swaha, e contou com a participação de ministros dos países da DCO. A reunião também contou com a presença do secretário-geral da UIT (União Internacional de Telecomunicações), S. Ex.ª Houlin Zhao, do presidente do Fórum Econômico Mundial, S. Ex.ª Børge Brende, do secretário-geral do Conselho de Cooperação para os Estados Árabes do Golfo, S. Ex.ª Dr. Nayef Falah M. Al-Hajraf, e de representantes de outros programas da ONU.

Durante a reunião, foi firmado um acordo para o lançamento de cinco iniciativas de alto impacto. Essas iniciativas visam estabelecer um centro para destacar a importância da cooperação em relação ao fluxo de dados através das fronteiras, do empoderamento das mulheres no mercado de trabalho digital, além de servir o empreendedorismo e as pequenas e médias empresas (PMEs) para que possam crescer e alcançar um futuro digital.

Também ficou acordado que a presidência da entidade será exercida pelo Reino da Arábia Saudita até o final do atual mandato, além da nomeação de Deemah Al-Yahya do Reino da Arábia Saudita como secretária-geral da organização.

A reunião discutiu maneiras de promover a cooperação em todas as áreas impulsionadas pela inovação e aceleração do crescimento da economia digital. Também foram discutidos a governança, a estrutura organizacional e os planos futuros da organização.

A DCO foi criada em novembro de 2020 como uma parceria para buscar valores e metas comuns na economia digital, entre a Arábia Saudita, o Kuwait, o Bahrein, o Paquistão e a Jordânia, que promoverão aspirações digitais compartilhadas entre as nações membros para a diversificação econômica e aumento da prosperidade social por meio das oportunidades de crescimento disponíveis na economia digital e na transformação digital do setor público.

