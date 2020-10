WASHINGTON, 22. októbra 2020 /PRNewswire/ -- Výbor RBWC (Reinventing Bretton Woods Committee) nedávno usporiadal prvú zo série svojich jesenných konferencií Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky s názvom "The Economics of Pandemics: The Role of Data - Ekonomika pandémie - Úloha dát". Do panelovej diskusie bola prizvaná aj organizácia TCSA (Thousand Cities Strategic Algorithms) ako odborný poradca pre menové technológie.