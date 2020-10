В ходе совещания представителей МВФ и Всемирного банка, организованного комитетом RBWC, компания Thousand Cities Strategic Algorithms представила свою стратегию по преодолению экономических проблем, возникших в результате пандемии, с помощью революционного решения макроэкономического уровня, которое было разработано с использованием «больших» данных

ВАШИНГТОН, 21 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Недавно обновленный Бреттон-Вудский комитет (RBWC) провел первое из запланированных на осень совещаний МВФ/Всемирного банка по теме "The Economics of Pandemics: The Role of Data" («Экономика в условиях пандемии: роль "больших" данных»). В качестве участников данной рабочей группы и выдающихся экспертов в сфере технологического обеспечения суверенной денежной системы были приглашены специалисты из компании Thousand Cities Strategic Algorithms (TCSA).