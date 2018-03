Organizacja Professional Fighters League ogłasza współpracę z Markiem Burnettem i MGM Television

Organizacja Professional Fighters League jako pierwsze stowarzyszenie na świecie prezentuje MMA jako prawdziwy sport, w którym zawodnicy ścierają się w trakcie sezonu, w eliminacjach typu „win-and-advance" oraz w kończących sezon mistrzostwach. Współpraca z MGM Television umożliwi dodanie spontanicznych, realistycznych programów i krótkich filmów do wieloplatformowej sieci dystrybucyjnej PFL w celu zwiększenia zaangażowania 300 milionów fanów MMA z całego świata. Pierwsza realistyczna seria zaangażuje fanów w codzienne życie zawodników i obejmie jednoczesny turniej, którego zwycięzca zdobędzie bilet na rozgrywki ligowe PFL.

– Z radością podejmujemy współpracę z MGM Television i Markiem Burnettem – skomentował Peter Murray, główny dyrektor wykonawczy organizacji Professional Fighters League. – Wizja twórcza Marka w zakresie nowatorskich treści na żywo nie ma sobie równych w branży. Tego właśnie mogą oczekiwać fani MMA w tym sezonie – dodał dyrektor.

Wcześniej tego roku organizacja PFL ogłosiła podpisanie wieloplatformowych umów dystrybucyjnych na wyłączność na sezon 2018 z NBC Sports Group i Facebook. Kanał NBC Sports Group będzie transmitował czwartkowe, wieczorne walki PFL na żywo na wyłączność. Siedem stałych wydarzeń na żywo w sezonie będzie transmitowanych w najlepszym czasie antenowym wyłącznie na NBCSN od 7 czerwca do końca sierpnia.

– Wiadomo, że grono widzów MMA szybko rośnie, a organizacja PFL ma bardzo duży zasięg na całym świecie. Jako entuzjasta innowacji w telewizji pasjonuję się wzrostem i wizją PFL. Czas, aby ten sport zaistniał w formacie ligowym – skomentował Burnett. – Organizacja nadaje tej dyscyplinie zupełnie nowego charakteru i z przyjemnością dołączę do działań – dodał specjalista.

Poza wydarzeniami na żywo umowa obejmuje także program „What Do you Fight for?" organizacji PFL, w ramach którego widzowie mają dostęp do krótkich treści cyfrowych i społecznościowych dotyczących codziennego życia i historii zawodników. Celem programu jest wsparcie rozwoju społeczności fanów PFL w sieci oraz wciąganie fanów, zawodników i talentu. Widzowie mogą śledzić poczynania sportowców PFL przez krótkie formaty cyfrowe, w tym „Top 10 of The Week", „Path to the Finals", „24:7: Life of a Fighter" i relacje prosto z siłowni „Inside the Gym".

– PFL z wielką przyjemnością nawiązuje współpracę z Markiem Burnettem, innowatorem i ikoną, wynalazcą spontanicznej, realistycznej telewizji – skomentował Donn Davis, współzałożyciel i przewodniczący rady organizacji PFL. – PFL zmienia charakter MMA, a początek sezonu 2018 7 czerwca przyniesie ten sam dreszczyk emocji, który fani czuli podczas premiery „Survivor" wiążącej się z rozpoczęciem nowej epoki w telewizji – dodał przewodniczący.

Organizacja Professional Fighters League wnosi format sportu do MMA, wprowadzając po raz pierwszy walki w sezonie, po sezonie i mistrzostwa. Organizację PFL współzałożyli Donn Davis, Russ Ramsey i Mark Leschly, a wspierają ją tytani biznesu w branży sportu, mediów i technologii. Organizacja Professional Fighters League wykupiła działalność i infrastrukturę wydarzeń World Series of Fighting (WSOF) i rozpocznie pierwszy sezon w czerwcu 2018 na kanałach NBC Sports Network i Facebook. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.PFLmma.com.

Metro Goldwyn Mayer (MGM) to wiodący koncern rozrywkowy zajmujący się produkcją i globalną dystrybucją filmów i treści telewizyjnych na wszystkich platformach. Firma jest w posiadaniu jednych z największych na świecie bibliotek wysokiej jakości treści filmowych i telewizyjnych oraz płatnej sieci telewizyjnej EPIX dostępnej w USA drogą kablową, satelitarną, telekomunikacyjną i przez dystrybucję cyfrową. Ponadto MGM inwestuje w wiele innych kanałów telewizyjnych, platformy cyfrowe i inicjatywy interaktywne oraz zajmuje się produkcją wysokiej jakości treści krótkometrażowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.mgm.com.

