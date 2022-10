Organizacje naukowe tworzą międzynarodową grupę na rzecz wspierania postępu ukraińskiej nauki i pomocy ukraińskim naukowcom; Breakthrough Prize Foundation przekazuje na ten cel 3 mln USD

WASZYNGTON, 25 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Dzięki darowiźnie w wysokości 3 mln USD przekazanej przez Breakthrough Prize Foundation powołano międzynarodową grupę koordynującą wysokiego szczebla złożoną z organizacji naukowych, która podejmie konkretne kroki, by wspierać naukowców i społeczność badawczą Ukrainy, mając na celu odbudowę sprawnie funkcjonującego globalnego systemu nauki i innowacji w Ukrainie.

Amerykańska Akademia Nauk (U.S. National Academy of Sciences, NAS) i Polska Akademia Nauk będą pełnić funkcje sekretariatów grupy koordynującej, która początkowo obejmuje przedstawicieli Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Niemieckiej Akademii Przyrodników Leopoldina, Australijskiej Akademii Nauk, Francuskiej Akademii Nauk, Królewskiej Duńskiej Akademii Nauk i Literatury oraz Towarzystwa Królewskiego z Wielkiej Brytanii.

Zadeklarowane przez Breakthrough Prize Foundation 3 mln USD to kolejna kwota po darowiźnie w wysokości 1 mln USD przekazanej w tym roku na rzecz inicjatywy NAS Scientists and Engineers in Exile or Displaced (SEED), która pomaga ukraińskim naukowcom i inżynierom utrzymać się finansowo i zachować godne warunki życia w obecnej sytuacji poprzez podtrzymanie zatrudnienia i łączności z globalną społecznością naukową.

W związku z trwającą wojną w Ukrainie globalna społeczność naukowa jest coraz bardziej zaniepokojona bezpośrednimi i długotrwałymi szkodami dla ukraińskiej działalności naukowej i globalnej działalności badawczej. Miliony Ukraińców, w tym setki naukowców, zostało zmuszonych do ucieczki z kraju, a znaczna część kluczowej infrastruktury naukowej w Ukrainie została uszkodzona lub zniszczona. Chociaż instytucje naukowe w kraju wciąż działają, niektórzy naukowcy zaciągnęli się do ukraińskiej armii, a pozostali utracili wsparcie finansowe z powodu wojennych cięć budżetowych. Ponadto ci naukowcy, którzy opuścili Ukrainę, w tym ponad 200 badaczy, którzy znaleźli tymczasowe zatrudnienie w polskich instytucjach naukowych, również potrzebują wsparcia finansowego i możliwości kontynuowania swoich badań.

Grupa koordynująca ds. ukraińskiej nauki, innowacji i badań (ang. Ukrainian Science, Innovation and Research Coordinating Group) zapewni uczestnikom możliwość wspierania ukraińskich naukowców, dzielenia się wiedzą i najlepszymi praktykami, rozpoznawania obszarów, które można poprawić dzięki dodatkowej współpracy oraz identyfikacji tych obszarów, gdzie działania nakładają się lub są zbędne. Pierwsze wysiłki grupy skupią się na poczynieniu wymiernych postępów w zakresie planu działania opracowanego po spotkaniu w Warszawie na początku czerwca.

„Świat potrzebuje ukraińskiej nauki, a ukraińska nauka potrzebuje wsparcia - powiedział Yuri Milner, założyciel Breakthrough Prize Foundation. - To zaszczyt móc współpracować z tak znakomitymi partnerami nad tą ważną i aktualną inicjatywą".

„W dobie przeciągającej się wojny nie jest przypadkiem, że infrastruktura badawcza Ukrainy, która jest absolutnie kluczowa dla przyszłości kraju, jest nadal celem rosyjskich wojsk - powiedziała prezeska NAS Marcia McNutt. - Dzięki pomocy Breakthrough Prize Foundation międzynarodowa społeczność naukowa łączy się nie tylko po to, by przekazać tak potrzebne w czasie wojny wsparcie dla ukraińskich naukowców, ale też by zapewnić, że ukraińskie podmioty badawcze będą gotowe na odbudowę kraju i wnoszenie istotnego wkładu w światową naukę, gdy skończy się wojna".

Breakthrough Prize Foundation jest organizacją non-profit, która honoruje osiągnięcia znakomitych naukowców z całego świata, wspiera awangardowe badania naukowe i pomaga tworzyć kulturę wiedzy, w której wszyscy, a szczególnie następne pokolenie, mogą inspirować się wielkimi pytaniami nauki. Nagroda Breakthrough Prize, zwana „naukowymi Oscarami" przyznawana jest najlepszym naukowcom świata w dziedzinach nauk przyrodniczych, fizyki fundamentalnej i matematyki. Każda nagroda wynosi 3 mln USD. Breakthrough Junior Challenge to organizowany co roku światowy konkurs na klip wideo dla studentów, który inspiruje do twórczego myślenia o nauce.

Amerykańska Akademia Nauk (US National Academy of Sciences) jest prywatną instytucją non-profit, która powstała na mocy statutu Kongresu podpisanego w 1863 r. przez prezydenta Abrahama Lincolna. Fundacja nagradza osiągnięcia naukowe, udzielając prawa członkostwa i, wspólnie z Krajową Akademią Inżynierii (National Academy of Engineering) i Krajową Akademią Medycyny (National Academy of Medicine), zapewnia doradztwo naukowe, technologiczne i w zakresie polityki zdrowotnej rządowi federalnemu i innym organizacjom.

SOURCE The Breakthrough Prize Foundation