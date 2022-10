Vedecké organizácie vytvárajú medzinárodnú skupinu na podporu ukrajinských vedeckých pracovníkov a výskumníkov; nadácia Breakthrough Prize Foundation poskytuje 3 milióny USD

WASHINGTON, 25. októbra 2022 /PRNewswire/ -- S darom vo výške 3 miliónov USD od nadácie Breakthrough Prize Foundation bola zriadená medzinárodná koordinačná skupina vedeckých organizácií na vysokej úrovni, aby podnikla konkrétne kroky na podporu ukrajinských vedcov a výskumnej komunity s cieľom obnoviť úspešný globálny systém vedy a inovácií na Ukrajine.

Národná akadémia vied USA (NAS) a Poľská akadémia vied budú pôsobiť ako sekretariáty pre koordinačnú skupinu, ktorá na začiatku zahŕňa zástupcov Národnej akadémie vied Ukrajiny, všetkých európskych akadémií, Nemeckej národnej akadémie vied Leopoldina, Austrálskej akadémie vied, Francúzskej akadémie vied, Kráľovskej dánskej akadémie vied a Kráľovskej spoločnosti Spojeného kráľovstva.

Tento prísľub vo výške 3 miliónov USD od nadácie Breakthrough Prize Foundation nasleduje po dare vo výške 1 milión USD, ktoré poskytla začiatkom tohto roka iniciatíva NAS Vedci a inžinieri v exile alebo vysídlení (Scientists and Engineers in Exile or Displaced – SEED) iniciatíve, ktorá pomáha ukrajinským vedcom a inžinierom zachovať si svoje živobytie a dôstojnosť počas súčasného prevratu tým, aby si udržali zamestnanie a boli prepojení s globálnou vedeckou komunitou.

Keďže vojna na Ukrajine pokračuje, svetová výskumná komunita sa čoraz viac obáva okamžitých a trvalých škôd na ukrajinskom vedeckom segmente a globálnom výskume. Milióny Ukrajincov – vrátane stoviek výskumníkov – boli nútení opustiť svoju krajinu a veľká časť kritickej vedeckej infraštruktúry na Ukrajine bola poškodená alebo zničená. Zatiaľ čo vedecké inštitúty v krajine stále fungujú, niektorí výskumníci sa pridali k ukrajinskej armáde a iní, ktorí zostali, prišli o finančnú podporu v dôsledku vojnových škrtov vo financovaní. Okrem toho výskumníci, ktorí opustili Ukrajinu, vrátane viac ako 200 výskumníkov, ktorí boli dočasne zaradení do poľských výskumných inštitúcií, tiež potrebujú finančnú podporu a príležitosti na pokračovanie vo výskume.

Ukrajinská koordinačná skupina pre vedu, inovácie a výskum poskytne účastníkom priestor na podporu ukrajinských výskumníkov, podelí sa o poznatky a osvedčené postupy, určí oblasti, ktoré by mohli profitovať z ďalšej spolupráce, a upozorní na oblasti potenciálneho prekrývania sa alebo nadbytočnosti. Počiatočné úsilie skupiny sa zameria na dosiahnutie hmatateľného pokroku v akčných krokoch vypracovaných po stretnutí vo Varšave začiatkom júna.

„Svet potrebuje ukrajinskú vedu a ukrajinská veda potrebuje podporu," povedal Yuri Milner, zakladateľ nadácie Breakthrough Prize Foundation. „Je mi cťou spolupracovať s takýmito významnými partnermi na tejto dôležitej a aktuálnej iniciatíve."

„Keďže vojna pokračuje, nie je náhoda, že výskumná infraštruktúra Ukrajiny, ktorá je tak dôležitá pre budúcnosť národa, je terčom útokov ruskej armády," povedala prezidentka NAS, Marcia McNutt. „S pomocou nadácie Breakthrough Prize Foundation chce medzinárodná vedecká komunita poskytnúť ukrajinským výskumníkom počas vojny veľmi potrebnú podporu a zabezpečiť, aby bol ukrajinský výskumný sektor pripravený po skončení vojny pomôcť pri obnove krajiny a prispieť ku globálnej vede."

Nadácia Breakthrough Prize Foundation je nezisková organizácia, ktorá sa venuje oceňovaniu popredných svetových vedcov, pokroku v špičkovom vedeckom výskume a pomáha vytvárať kultúru vedomostí, v ktorej sa každý, najmä ďalšia generácia, môže inšpirovať veľkými otázkami vedy. Cena Breakthrough Prize, známa ako „Oscars of Science", oceňuje najlepších svetových vedcov v oblasti vied o živej prírode, základnej fyziky a matematiky. Každá cena predstavuje 3 milióny USD. Breakthrough Junior Challenge je každoročná celosvetová video súťaž pre študentov, ktorá má inšpirovať kreatívne myslenie o vede.

Americká národná akadémia vied je súkromná nezisková inštitúcia, ktorá bola založená na základe charty Kongresu podpísanej prezidentom Abrahamom Lincolnom v roku 1863. Oceňuje úspechy vo vede zvolením za člena a, spolu s Národnou akadémiou inžinierstva a Národnou akadémiou medicíny, poskytuje federálnej vláde a iným organizáciám poradenstvo v oblasti vedy, techniky a zdravotnej politiky.

