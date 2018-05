Oriental Pearls und Tonino Lamborghini unterschreiben Multi-Millionen-Dollar-Deal zur Gestaltung des bevorstehenden Immobilienprojekts Royal Pearls

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/687363/Oriental_Pearls.jpg )

Die exklusive Vereinbarung wird Tonino Lamborghinis legendäre und unübertroffene Standards von Luxus, Exklusivität und Individualisierung in die gesamtplanerisch gestaltete Gemeinde Royal Pearls einbringen, die derzeit im Meydan-One-Distrikt von Dubai Gestalt annimmt.

Tonino Lamborghini s.p.a., ist ein in Italien ansässiges Unternehmen, das vom Erbe der Lamborghini-Familie gegründet wurde. Indem er der Tradition und dem Erbe seiner Familie treu blieb, schuf Herr Tonino Lamborghini 1981 eine Lifestyle-Erlebnismarke mit einer breiten Palette an Luxus-Design-Produkten, um einen unverwechselbaren italienischen Stil und Geschmack zu fördern. Im Rahmen dieser Partnerschaft gewährt Tonino Lamborghini Oriental Pearls die Exklusivrechte für die Nutzung der Marke Tonino Lamborghini im Immobiliensektor in Dubai für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren.

"Es ist uns eine große Freude, mit Tonino Lamborghini im Rahmen unserer bevorstehenden Projekte in Dubai - beginnend mit Royal Pearls - zusammenarbeiten zu können. Oriental Pearls ist spezialisiert auf die Entwicklung von beispielhaften, gehobenen Lebensräumen und themenorientierten Wohngemeinschaften für den modernen und anspruchsvollen Stadtbewohner. Tonino Lamborghini ermöglicht es uns, unseren Kunden die ultimativen maßgeschneiderten Wohnräume anzubieten, die auf höchste Designer-Standards zugeschnitten sind und die es so bisher in Dubai noch nicht gegeben hat", sagte Ma Guolong, CEO von Oriental Pearls.

"Nach vier 5-Sterne-Hotels und dem kürzlichen Start eines luxuriösen Tonino-Lamborghini-Immobilienprojekts in China freue ich mich, mit dem Entwickler von Oriental Pearls eine neue Partnerschaft in diesem sich stark entwickelnden Sektor in Dubai einzugehen. In den nächsten Jahren werden sich unsere gemeinsamen Anstrengungen darauf konzentrieren, dieser außergewöhnlichen Stadt und diesem Land ein neues gehobenes Konzept für den gesamten Wohnbereich zu verleihen", erklärte Lamborghini.

Das Projekt Royal Pearls bietet eine Reihe von intelligenten, vernetzten Wohnräumen mit sorgfältig umrissenen und gepflegten Grünanlagen und Grünflächen. Es ist eine innovative 4,3 Millionen Quadratmeter (4,6 Millionen Quadratfuß) große, beispielhafte Anlage, die Bewohnern über 7.500 erstklassige Eigentumswohnungen bieten wird.

