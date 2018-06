Oriental Yuhong lance l'équipement de construction intelligent HotterMan pour membrane d'étanchéité thermofusible

La solution HotterMan, qui repose sur trois technologies essentielles, un système de pavage automatique, un système de contrôle intelligent et un système de chauffage prémélangé efficace, peut réaliser plusieurs actions, comme avancer, corriger une trajectoire, chauffer la membrane d'étanchéité et le sol, le compactage et le pavage. Dans la même configuration de travail avec deux personnes manipulant le système, la vitesse de construction du HotterMan peut atteindre les 5 m/min, ce qui est 6 fois plus rapide que la vitesse du travail manuel. Grâce au contrôle intelligent, la membrane d'étanchéité ne sera pas durcie de manière excessive ou insuffisante. La membrane sera ensuite compactée et la plaque de pression élastique peut être utilisée sur tout type de couche de base et assure une adhésion d'effet maximum à 100 %.

L'équipement de construction intelligent HotterMan pour membrane d'étanchéité thermofusible se caractérise également par son économie d'énergie, la protection de l'environnement, en plus de son faible coût et de sa résistance, ce qui rend la construction intelligente possible en obtenant une qualité fiable et constante. Cette technique de construction a été appliquée à l'aéroport international de Pékin-Daxing, à des projets immobiliers commerciaux et sur d'autres sites de construction. Elle a reçu des évaluations très positives de la part des utilisateurs en raison de ses effets efficaces et rapides dans la construction.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/705185/HotterMan.jpg

SOURCE Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.