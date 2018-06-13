Компания Oriental Yuhong представила интеллектуальное оборудование для производства термоплавких гидроизоляционных мембран - HotterMan

Решение HotterMan, в основе которого лежат три технологии автоматической системы укладки, интеллектуального управления, эффективного предварительного смешивания и нагрева, способно выполнять ряд действий - ходовое перемещение, коррекцию траектории, нагрев гидроизоляционной мембраны и основы, трамбовку и укладку. В тех же рабочих условиях, что предполагают задействование двух человек, HotterMan способен выполнять операции со скоростью до 5 м/мин., что в шесть раз выше скорости ручного труда. Система интеллектуального мониторинга и управления предотвращает чрезмерное или недостаточное плавление гидроизоляционной мембраны. После плавления мембрана утрамбовывается, а эластичная пресс-плита может быть использована для укладки каждого базового слоя, что обеспечивает 100% адгезию.

Интеллектуальное оборудование для производства термоплавких гидроизоляционных мембран HotterMan также характеризуется энергоэффективностью, экологичностью, экономичностью и высокой прочностью, гарантирует надежность и стабильное качество. Эта система уже прошла успешные испытания при строительстве Beijing Daxing International Airport и на различных коммерческих объектах. Агрегат неизменно получает высокую оценку пользователей, отмечающих быстроту и высокое качество его работы.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/705185/HotterMan.jpg

SOURCE Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.